La ilusión de una joven por ver jugar por primera vez al Real Zaragoza en La Romareda

Tras su empate del pasado domingo en Tenerife, donde dejó escapar una victoria que tuvo a mano, el Real Zaragoza se enfrenta en casa el domingo al Girona, un equipo que también este año está escalando desde abajo. La Romareda volverá a llenarse de zaragocistas con ganas de ver triunfar a su equipo, que acumula tres jornadas sin ganar.

Entre ellos estará Verónica Salvador, que a última hora de este lunes compartía en su perfil de Twitter (@verosalvador12) la emoción que siente de acudir el próximo domingo a la Romareda, ya que es la primera vez que va a ver jugar “al equipo de su ciudad”. En conversación con HERALDO, la joven confiesa que aunque no es muy futbolera, desde niña ha sido seguidora del Real Zaragoza. “Ya cuando era pequeña me regalaron una camiseta firmada por los jugadores del momento que guardo con mucho cariño”, afirma. “El poder tener la oportunidad de ir a ver el partido es gracias a que me invita un amigo ya que tiene dos entradas y sabía que me podría hacer ilusión. Y me apetece mucho ver el ambiente y vivirlo de cerca”, explica.

El domingo voy a ver mi primer partido del RZ y estoy emocionada 🥺🤩🥳@RealZaragoza — VS (@verosalvador12) April 4, 2022

Su comentario, que ha retuiteado el club, ha recibido, además de un buen importante número de ‘me gustas’, respuestas de todo tipo: del “a ver si nos traes suerte” y “que no sea el último” al “bienvenida al bendito sufrimiento”. Y es que ya se sabe que la afición zaragocista es sufridora en las buenas y un gran apoyo en las malas, además de exigente por naturaleza.

De lo que no cabe duda es de que, como siempre, su presencia será fundamental en el partido del domingo. Un encuentro en el que los blanquillos no lo tendrán fácil ante un Girona que suma nueve victorias en los últimos 13 partidos y, con 51 goles marcados, supera en 20 la efectividad zaragocista.

