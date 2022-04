Francho no se entrena antes de viajar a Tenerife y se asume de nuevo su baja

Parece que Francho Serrano, definitivamente, no va a poder reaparecer este sábado en Tenerife después de tres semanas de baja por una lesión muscular ocurrida el pasado día 10 de marzo. Después de que el centrocampista canterano volviera al inicio de la semana a trabajar con el grupo, lo que auguraba una posible recuperación de cara al viaje a Canarias, en el último entrenamiento del Real Zaragoza, que ha comenzado a las 9.30 de este viernes en la Ciudad Deportiva (previo al vuelo directo desde Garrapinillos hasta Los Rodeos, que es pasado el mediodía), Francho no ha estado presente.

No han trascendido aún los pormenores de este hecho, pero es evidente que ni el futbolista aragonés ni el cuerpo médico han dado aún el visto bueno a su reintegración en el equipo por las sensaciones vividas en las últimas horas. La lesión, una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda de grado 1-2 (no leve), afecta a un músculo importante en el desarrollo del juego y, por ello, requiere el cien por cien de seguridad en el paciente y los fisioterapeutas antes de dar el paso de retornar a la práctica del fútbol de competición. De no haberse producido la rehabilitación conveniente, el riesgo de recaída es un peligro y, tal y como están las cosas para el Real Zaragoza en la clasificación, ubicado en tierras de escaso o nulo riesgo y aspiraciones, no es momento de forzar a nadie a jugar sin garantías totales.

A falta de hacerse pública la convocatoria de Juan Ignacio Martínez 'Jim' para conformar la expedición blanquilla que viajará a Tenerife a primera hora de la tarde, circunstancia que se conocerá al final de la mañana, esta ausencia de Francho en el entrenamiento matinal ha sido lo más llamativo. Del caso de Alejandro Francés, que regresó de la selección española sub-21 bajo los efectos de un pinchazo en un muslo que obligó a sus sustitución en el partido ante Eslovaquia el pasado martes (en la ciudad de Zilina) en el minuto 51 del partido, queda también la duda de sí será incluido en la lista o se quedará en tierra.