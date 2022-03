Jim no descarta a Francés para Tenerife

Las dos últimas sesiones de la semana determinarán si Alejandro Francés está en condiciones de jugar este sábado (20.30). El defensa canterano se retiró con molestias musculares del partido jugado por la selección española sub-21 el pasado martes, pero su entrenador, Juan Ignacio Martínez, no descarta que pueda ser de la partida en el Tenerife-Real Zaragoza.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa previa a la visita al Heliodoro Rodríguez López, asegurando que Francés está “mucho mejor” y que en las sesiones de hoy y mañana irá viendo cómo evoluciona de una lesión que se suma a las de Sergio Bermejo, Francho Serrano, Radosav Petrovic y Juanjo Narváez.

“Esta semana, al jugar en viernes, hemos tenido más días de recuperación y tanto Bermejo como Francho han ido evolucionando bien. Petrovic y Narváez es más difícil que jueguen porque tienen molestias que no tienen una recuperación tan rápida. Con los que tengamos, iremos a Tenerife a visitar a un candidato al ascenso”, ha adelantado Jim, satisfecho con el trabajo de su plantilla en los entrenamientos recientes.

“La sesión de ayer fue muy buena para lo que queremos buscar en Tenerife. Defenderemos el escudo hasta el final. Ojalá sumemos muchos puntos y nos dé para estar peleando. Somos profesionales y nos jugamos mucho en este esprin final de liga”, ha proseguido el técnico zaragocista, en la línea de las valoraciones pronunciadas por el capitán Alberto Zapater hace solo un par de días.

“Quedan muchos puntos; nuestro margen de error es mínimo, pero tenemos que intentar sumar el máximo número de puntos posible para ver hasta dónde nos llega”, ha recordado, tras dos jornadas en las que el Real Zaragoza solo fue capaz de sumar un punto y ofreció peores sensaciones que en sus anteriores compromisos.

En Cartagena, en opinión de Jim, el Real Zaragoza encajó una derrota “grosera”. Ante el Amorebieta, sin embargo, el preparador de Torrevieja considera que su equipo “no estuvo a mal nivel” y, en el cómputo global de los 90 minutos, fue “merecedor de la victoria”.

Precisamente, ese duelo ante el Amorebieta trajo el quinto gol de Iván Azón en los últimos siete partidos. Una racha que no altera el discurso del entrenador sobre el joven canterano. “Si lo pongo, es porque me lo habéis dicho; si no lo pongo, es porque soy un sieso. Lo he comentado muchas veces: él está aquí para ayudarnos en todo lo que haga falta. Por el hecho de que no salga de titular parece que no sea importante, pero no es así. Para nosotros es muy importante”, ha señalado Jim, sin desvelar si, al fin, lo hará jugar de inicio este sábado.

“El otro día dije que merecía ser titular; dejadme que llegue el partido y decida. No me gusta personalizar, y en el caso de Iván tampoco porque no quiero meterle más presión al chaval. Si sale y marca goles, encantadísimo porque eso nos va a dar mucho. Al final, el contexto del fútbol comprende los once que juegan de inicio y los que ayudan después”, ha añadido el técnico alicantino, que, al ser cuestionado por la situación de los canteranos que alternan el primer equipo con el filial, que este sábado se mide con el Utebo en un partido clave, todos tiene “claro” que predomina el Real Zaragoza.

“Intentaremos que el filial tenga la disponibilidad de la plantilla contra el Utebo, pero estamos a expensas de la sesión de hoy y de la de mañana para ver con qué jugadores contamos nosotros”, ha adelantado Jim. “Me une una gran relación con Larraz. Hablamos casi a diario por la subida de los chavales al primer equipo. También con Ramón -por Lozano-, Miguel Torrecilla… Tenemos claro que es una semana importante y vamos a ver la predisposición de jugadores”, ha completado.