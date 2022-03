Jim: "Ojo con el Amorebieta"

Interrumpida abruptamente la racha en Cartagena, el Real Zaragoza pretende engancharse de nuevo al tren de la promoción del ascenso. Antes de encender la calculadora, Juan Ignacio Martínez auditó en la mañana de este miércoles los daños ocasionados por la derrota en Cartagonova y la capacidad de reacción del equipo aragonés. “A nadie le gusta perder y menos como perdimos nosotros, y con un resultado tan inesperado. Hemos hecho autocrítica y espero que se refleje el viernes. Espero un punto de inflexión. El rival que viene es complicado”, advirtió Jim.

En cierto modo, el encuentro representa una reválida para un Zaragoza que había apuntado una notable progresión, encadenando cuatro victorias consecutivas ante rivales de jerarquía en la competición. “Es una reválida para todos”, confirmó Jim, para luego abrir la libreta y comenzar a hacer números. “Habría firmado 12 de los 15 últimos puntos antes de disputarlos. En Cartagena no estuvimos al nivel. Tenemos que aprender de los errores. Ellos nos ganaron con muy poco”, se lamentó el técnico.

De cara a la cita de este viernes ante el Amorebieta, Jim no podrá contar con jugadores esenciales en el centro del campo. Además, dada la escasa efectividad mostrada en Cartagena, también se descarta la opción de Lluís López en la zona ancha. “Lo mejor es tener a todos disponibles. Hay posiciones del equipo en que las bajas se notan más. Tras el paso atrás (dado en Cartagena), hay que sacar el partido adelante", apuntó. Respecto a la posibilidad de recuperar a algún lesionado (Francho, Petrovic, Bermejo, Narváez no ha entrenado hasta el momento en esta semana…), Jim valoró la escasa longitud de la semana para poder rehabilitar efectivos. “Si fuera hoy el partido, no llegarían. Vamos a ver si recuperamos alguno. La semana es corta y dificulta el tiempo de recuperación”, estimó.

En el análisis de la cita ante el Amorebieta, Jim se agarra al factor campo. También hay con subrayar que el Real Zaragoza se ha impuesto en sus últimos tres encuentros como local. “Estamos en deuda con La Romareda. No quiero pensar en más. Y ojo con el Amorebieta. Le ha ganado a equipos de la parte alta. Nosotros, haciendo un buen partido allí, no conseguimos traer la victoria. Hay que hacer un buen partido y dar una alegría a la afición.”, anheló.

Zapater y Valentín Vada sí se encuentran en condiciones de jugar, aunque en Cartagena no ofrecieron su mejor versión. Jim les echó un capote. “Vienen de un tiempo sin jugar. Vada tiene mala suerte. Estoy convencido de que van a hacer un buen partido. Ante la adversidad, quiero verlo. Han sido jugadores titulares y ahora tienen la posibilidad”, explicó.

Pese al patinazo de Cartagena, todavía restan diez partidos, esto es, 30 puntos por dirimir. Habría que recortarle el 33 por ciento de estos puntos a la referencia válida para la promoción de ascenso. “Tengo clarísimo que es lógico que haya opiniones. El Real Zaragoza va a ser ambicioso todos los partidos. Luis Aragonés decía que todo se juega en las últimas diez jornadas. Vamos a intentar mantener una regularidad y ver hasta dónde nos da”, adelantó.

El encuentro ante el Amorebieta está programado en viernes. Otro viernes más… “Me voy a mojar: viernes, jugando como local, nos perjudica. Baja la afluencia de aficionados a La Romareda. Esto es cuestión de audiencia, y el Real Zaragoza tiene audiencia. Pienso que el Real Zaragoza sale perjudicado”, se lamentó.

Y para acabar, Azón, el combustible de las últimas victorias del Real Zaragoza. “El chaval sabe lo que pienso. Cuando sale, da rendimiento. Seguro que lo va a dar todo. Le pelota está en el tejado del míster”, concluyó Jim en la ajaquefa.