Javi Hernández: "A los chavales que empiezan les aconsejo que no tengan prisa" 

Javi Hernández es el central y capitán del Deportivo Aragón. Llegó procedente del Santo Domingo de Juventud en edad alevín, y recuerda que pasar a formar parte de la cantera zaragocista fue “cumplir el sueño de todo niño”.

“Llevo desde los 10 años, he pasado por todas las categorías y tengo la suerte de haber conocido muchos cuerpos técnicos. Es una maravilla formar parte de esta cantera y más ahora, cuando está aportando tantos jugadores al primer equipo”, señala Hernández.

En sus comienzos, el defensa zaragocista se fijaba en Gaby Milito, que por aquel entonces comandaba la zaga del primer equipo. Después, cuando era cadete, fue compañero de Marc Aguado y recibió los consejos de su padre, Xavi, que le corrigió algunos aspectos y le hizo “mejorar”.

“Siempre me confundían, creían que yo era su hijo, pero no. Le tengo un gran cariño a esta familia”, añade Hernández, y manda un mensaje a los chavales que están empezando. “Les diría que vayan paso a paso, que vayan jugando en todas las categorías y no tengan prisa”, completa un futbolista convencido de que una de las claves del éxito de la cantera zaragocista está en la labor de Ramón Lozano, Ángel Espinosa y Pedro Suñén.

“Llevan muchos años haciendo un gran trabajo. Las cosas se están haciendo bien; están subiendo jugadores que aportan cosas que necesita el primer equipo, y eso es lo primordial en cualquier equipo”, finaliza, a las puertas del 90 aniversario del club.