Iker Martos (12 años): "Lloré cuando al Real Zaragoza se le fue el ascenso en 2020"

A sus 12 años, Iker Martos es capitán del intantil B del Real Zaragoza. Llegó al club hace tres temporadas, cuando todavía era alevín, y este tiempo le ha valido para comprobar que está en el equipo “más importante” de Aragón. Su mejor recuerdo sobre su breve recorrido sobre los terrenos de juego es “la liga ganada del año pasado” y cuando el equipo fue a disputar un torneo en Alemania que fue una experiencia “increíble” y les sirvió para “aprender”.

Como tantos otros canteranos, Martos tiene a Francho Serrano como ejemplo. “Juega de centrocampista como, es de la casa como yo, y me encanta cómo se mueve en el campo”, señala, convencido de las “posibilidades” de que Francho lidere el centro del campo que lleve al Real Zaragoza a Primera.

“Jim es el entrenador ideal para el equipo. Tenemos mucho que agradecerle y creo que tendría que seguir mucho tiempo aquí”, dice Iker, que recuerda el Real Zaragoza-Real Madrid del 29 de enero de 2020, justo antes de que la pandemia interrumpiese la brillante temporada que el equipo de Víctor Fernández estaba completando, como el partido más especial que ha presenciado en directo.

“El ambiente que hubo fue una barbaridad. Me emocioné junto a mis familiares. Fue una lástima que después viniera el covid y no pudiésemos conseguir el ascenso. Aquel equipo me hizo sentirme orgulloso; se merecía el ascenso y los aficionados, también. Lloré cuando perdimos el ‘play off”, recuerda.

El Real Zaragoza cumplirá 90 años este viernes, 18 de marzo. Iker Martos, como el resto de los capitanes de las categorías inferiores, ha querido explicar lo que para él significa representar este escudo. “Creo que no hay otro sitio como este. Todos queremos pertenecer al principal equipo de la tierra”, finaliza.