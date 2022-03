Nacho Cilla (13 años): "Me fijo en la personalidad de Zapater y en el talento de Francho"

Nacho Cilla fichó por el Real Zaragoza cuando tenía 11 años, procedente del Valdefierro de Benjamín Preferente. Ahora capitanea el equipo infantil A zaragocista con el “orgullo” de representar “a un club con 90 años historia, por el que pasaron jugadores increíbles”.

El capitán del Real Zaragoza Infantil A, siente el "orgullo que es poder vestir la camiseta del equipo"

“Estoy muy agradecido por que me escogieran capitán. Vivo cada partido emocionado”, dice Cilla, que tiene claros los modelos a seguir. “Como persona, me fijo en Zapater; me gusta mucho su personalidad. Como jugador, ahora miro el ejemplo de Francho porque también viene de la cantera y está jugando a un nivel fantástico”, explica este prometedor zaragocista.

“No sé si algún día llegaré a jugar con el primer equipo. Lo que tengo claro es voy a luchar para tener alguna opción”, añade Cilla, que juega a las órdenes de Quique Falcón en un equipo que marcha primero en la liga, a cuatro puntos del segundo, que es el Huesca.

Dentro de dos jornadas, tienen un partido crucial contra el Ebro, que marcha tercero. “El final va a estar muy apretado, pero confío en que seamos campeones”, explica Cilla, y también se muestra optimista sobre el futuro del Real Zaragoza. “Hay que ser optimistas. Tenemos que creer en jugar el ‘play off’ y acabar ascendiendo”, completa Cilla.

Para él, el zaragocismo es un “sentimiento transmitido de padres a hijos”. Desde que pisó La Romareda por primera vez, supo que algo se “movía” en su interior.

Como el resto de los canteranos, Nacho Cilla representa el futuro del Real Zaragoza, del club que este viernes 18 de marzo cumple 90 años de historia y mira hacia el futuro.