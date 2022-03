El Real Zaragoza ya no mira atrás

Al terminar en la noche del domingo la jornada 31 de la liga de Segunda División –esta vez no hay partido de lunes– el zaragocismo está ya legitimado para plegar los retrovisores. Ya no hacen falta. No es preciso mirar más atrás, al menos con el recelo y los miedos que han envuelto al equipo de Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ durante más de media liga. El peligro de caer atrapados en la maraña del descenso de categoría, viejo vicio que persiste activado en el vestuario desde hace más de año y medio, puede decirse que ha desaparecido definitivamente en este fin de semana de mitad de marzo. Aún no sujetan la tesis las matemáticas, cierto es, pero sí el sentido común y la razón lógica.

"Siete puntos siguen separando por tercera jornada consecutiva al Real Zaragoza de la primera plaza de promoción de ascenso (puesto 6º), que ostenta el Girona, ganador por 1-3 el sábado en Las Palmas"



Ganó el Real Zaragoza el viernes al Fuenlabrada (2-1) e hizo su parte con nota alta. Este partido era clave para diluir de modo tajante este problema de las dudas por la supervivencia, vivo desde agosto. Así, sumó tres puntos más –lleva 12 de 12 en cadena en los últimos cuatro duelos– y, a la vez, en este caso, liquidó cualquier reacción de uno de los cuatro de abajo, el rival madrileño, que era susceptible de generarle problemas a medio plazo en caso de haber fallado los de Jim. Tuvo doble efecto el triunfo del viernes, vital para los zaragocistas, letal para los del sur de Madrid.

Distancias en la tabla. HA

En la tarde dominical, el Amorebieta, otro del grupo que camina con aire de fracaso hace meses, caía 1-0 en Eibar en un derbi vasco que pasaporta a los vizcaínos al padecimiento infinito. Como sabido es que el Alcorcón, pese a ganar al Huesca 1-0, ya está con los dos pies en el infierno y no tiene solución, solo queda otro equipo al que tener en cuenta en una hipotética carambola fatal que pueda sacarlos del montacargas que baja a Primera Federación y acabe metiendo a algún inesperado viajero: la Real Sociedad B, que ha entrado en dinámica positiva hace un mes y sí que da miedo a los que bailan en la cuerda floja, al borde del abismo. Los jóvenes donostiarras volvieron a puntuar, pero solo de a uno, con un empate sin goles en Burgos. Es decir, pierden dos puntos respecto del Real Zaragoza.

De este modo, a falta de solo 11 jornadas (33 puntos en juego), los zaragocistas han dejado la marca de los problemas a 12 puntos de distancia en su popa. Y, lejos de ocupar aquel preocupante 18º puesto hace cuatro jornadas, los de Jim han dado un respingo definitivo desde ahí abajo, metiendo entremedias en los territorios de la incertidumbre a otros contrincantes, casos del apagado Sporting de Gijón, el Málaga, el Mirandés, el Huesca y, desde ahora, también Las Palmas, Leganés y Lugo, que tienen menos puntos que los blanquillos.

Muy caprichosa y aleatoria tendría que ser la combinatoria de resultados de aquí a mayo para que el Real Zaragoza retornase al lío de abajo. No debe ocurrir. Y no sucederá, salvo cataclismo.

El último cuarto de liga, calmado

Jim y la plantilla van a experimentar en el último cuarto del torneo una sensación de calma que es una lástima que no lograsen cimentar con mucha más antelación. Los cuatro partidos ganados concatenadamente en los últimos 24 días han sido mano de santo, en combinación con los tanteadores de los equipos que se están quedando estancados en el fangal de la zona baja. La primera lectura que surge a propósito de este feliz episodio cuádruple es: qué mal estaba el Real Zaragoza tras el regreso del batacazo en Leganés en la madrugada del 12 de febrero pues, aún habiendo ganado estos cuatro últimos choques, no logra acercarse con firmeza al otro lado de la horquilla de la clasificación, la de la pelea por la promoción, que sigue a 7 puntos (distancia que requiere un mínimo de tres partidos de plusvalías absolutas para enjugarse), en manos de un Girona que no pierde ritmo.

Aun así, la ‘pomada’ de Torrecilla aún está a mano en la estantería. Pero, para que se active, son claves los dos próximos duelos, en Cartagena y en casa con el Amorebieta. Es cosa de seguir ganando sin parar... y ver.