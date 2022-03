El Real Zaragoza, camino de la pomada

El fútbol y sus caprichosos caminos tiene hoy al Real Zaragoza a cuatro puntos del ‘play off’ de ascenso a Primera División. El mismo equipo que hace apenas tres semanas temblaba mirando al balcón del descenso –del que solo le separaban cuatro puntos–, se acostó anoche, a falta de toda la disputa de la jornada, a poco más de un partido de la sexta plaza. La Segunda División, esa categoría que siempre ofrece oportunidades a aquellos dispuestos a pelearlas, tiene al equipo aragonés camino de la famosa pomada, ese eslogan que estará ligado para siempre con el paso de Miguel Torrecilla por la dirección deportiva del club.

Juan Ignacio Martínez ha sorteado definitivamente su segunda gran crisis de la temporada y le ha cambiado el rostro y la dinámica de punta a punta al Zaragoza. También le ha cambiado la fortuna a un equipo que en los cinco primeros minutos de ayer vio como su rival fallaba un penalti –lo paró Cristian– y al que le anulaban un gol por un fuera de juego milimétrico. Después, estrelló dos balones en la madera y su portero regaló con un grotesco error el tanto del 1-0. La fortuna, en el fútbol, también juega. Y el Zaragoza la ha encontrado en las últimas jornadas. La ha sabido encontrar, más bien.

Como ya logró a principios de noviembre, el Real Zaragoza ha encadenado entre finales de febrero y el inicio de marzo tres victorias consecutivas que suponen más de media permanencia –su renta hoy es de 13 puntos– y que abren una pequeña rendija a la posibilidad de soñar con un milagro en el tramo final del campeonato. Con todos sus defectos –falta de gol, irregularidad, incapacidad para ganar– y con todas sus virtudes –pundonor, compromiso, carácter, puntual solidez defensiva–, el Real Zaragoza ha sido capaz de llegar al último cuarto del campeonato con opciones de que un sobresaliente esprint final le permita soñar con la sexta plaza en el mes de mayo.

El cambio de invierno

Para ello, deberá convetir las victorias en un hábito, un ejercicio harto completo para un equipo que apenas ha ganado ocho partido en toda la liga. El mercado invernal, eso sí, le ha dado un nuevo giro de tuerca al equipo y mayor profundidad de plantilla a Jim. Jaume Grau, Eugeni Valderrama y Sabin Merino se han asentado ya en el once titular y los tres están aportado soluciones que demandaba el Zaragoza desde agosto, especialmente los dos primeros, que han dotado de mayor personalidad y llegada al centro del campo. Todo ello aderezado con la fe de un Iván Azón que mueve montañas partido a partido.

¿Hay tiempo para soñar? Solo el fútbol y los resultados lo dirán. La teoría y el frío número hablan de que es harto complicado que el Real Zaragoza dispute este año el ‘play off’ de ascenso. Pero la teoría y el frío número no son todo en el fútbol. Si no, que le pregunten a Francho Serrano, que todavía no sabe cómo anotó ayer el gol del 1-0...