Iván Azón: "Si ganamos hoy al Almería, el ascenso quedará a solo cuatro puntos"

La inspiración llega, pero tiene que encontrarte trabajando. La inspiración le llegó a Iván Azón galopando sobre el prado de El Molinón, cuando en el minuto 96 transformó un pelotazo en un golazo. Un golazo que puede representar un antes un después en el Real Zaragoza y en el propio itinerario del prometedor delantero aragonés.

Vaya gol de bandera...

Importantísimo. Significó una alegría colectiva enorme. Y también individual.

¿Podría narrarlo usted mismo?

Lo intento.

Vamos ahí.

Nos habían empatado y ellos aún querían marcar. Un pelotazo de Pep se convirtió en un pase a Vada, un pelotazo de Vada se convirtió en un envío peligrosísimo. Yo me había quedado arriba esperando una contra. Vi el envío y comencé a correr a tope a por la pelota. Creo que el central no me vio llegar. Le gané la pelota por arriba. Hice un buen control y avancé. Cuando me quedé ante su portero, ante Diego Mariño, pensé en una vaselina, pero decidí al final regatear. Pude regatear y rematar por abajo. Le pelota se quedó un poquito atrás, pero pude golpear. Y fue gol.

Quizá ese gol sintetice todo lo bueno que aglutina Iván Azón.

Dicho así...

¿Cómo que dicho así? Velocidad prolongada, juego aéreo, control, conducción, regate y finalización: todo para ser delantero.

Sé cuáles son mis virtudes y, sobre todo, mis limitaciones. No soy un delantero habilidoso, pero sé que puedo aportar. Ese es mi objetivo: aportar al colectivo. En cuanto al gol, ya le he dicho que estoy muy contento porque su trascendencia es enorme. Nos hemos alejado sensiblemente del descenso. Es más, si ganamos hoy, quedamos a solo cuatro puntos de la promoción de ascenso.

Ese dato es rigurosamente cierto. Si se gana hoy al Almería, sería legítimo soñar.

Hay que estar con los pies en el suelo, pero ese dato tampoco lo podemos olvidar. Vamos a jugar contra el mejor equipo de la Segunda División junto al Eibar.

Ya le ganamos al Eibar en La Romareda.

Es cierto. Necesitaremos hacer un partido tan bueno como ese, con muchísima disciplina y aprovechando las oportunidades que tengamos. No va a ser fácil para nosotros. Tenemos que intentar que no sea fácil para el Almería.

¿Qué hay que hacer para ganar?

Un partido muy completo en todos los órdenes. Ellos tienen mucha calidad, mucho fútbol. Y además, gol, con jugadores como Sadiq o Dyego Sousa, que me encanta como juega.

Stuani, Borja Bastón, Rubén Castro... ¿Qué delanteros le gustan de Segunda?

Muy buenos todos los que ha dicho. A mí me gusta mucho Borja Bastón. Stuani también remata muy bien. Y Rubén Castro es muy listo, juega muy bien al borde del fuera de juego. Intento ver lo mejor de cada uno de estos grandes jugadores y que me sirva para mejorar. Sadiq también es extraordinario, diferente, un jugador diferencial, muy competitivo en Segunda División, y además, en un gran equipo, como el Almería. Nosotros no tenemos que concederles espacio, cerrar bien, estar acertados cuando nos llegue la opción, que más tarde o más temprano nos llegará.

Partido ideal para usted, un delantero que se sabe buscar la vida aunque no le llegue juego arriba de forma continua.

Yo, como todos los días, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Insisto en que será complicado, pero tenemos oportunidades. Y esas oportunidades las tenemos que explotar. En Segunda, todo cambia rápidamente. Hemos pasado por malos momentos, pero ahora venimos de ganar dos partidos de gran dificultad. Y, como antes decía, sin casi darnos cuenta, podemos quedar hoy a solo cuatro puntos del ascenso...

Mire usted si al final nos metemos arriba...

Quedan muchos puntos, pueden pasar muchas cosas todavía, y el equipo está ahí, vivo. Hoy jugamos en La Romareda y el público seguro que nos ayuda también. Tenemos mucha ilusión con este partido.

Jim ha dicho en la previa que Iván Azón es titularísimo.

¿Sí? Eso está bien (sonríe). Decide él, pero sabe que puede contar conmigo para todo. Me exijo mucho porque quiero dar lo mejor de mí en favor del Real Zaragoza.

Dicen también que el gol de Gijón no es casual, que verle entrenar es un deleite, que está muy fino en el remate.

La verdad es que me siento cómodo y con confianza. Y eso ya se ve en los entrenamientos, aunque el público solo pueda ver los partidos.

¿Volvería a hacer lo que hizo?

¿A qué se refiere?

Decirle que no al Barça y al Madrid siendo juvenil para triunfar en el Real Zaragoza.

Sí, mi corazón es de Zaragoza y del Real Zaragoza. Mi equipo siempre ha sido y será el Real Zaragoza. Aunque yo, por mi edad, no haya podido ver sus tiempos de gloria, me siento zaragocista.

Algo le habrán contado su padre y su tío, dos grandes conocedores del fútbol de Aragón.

Claro. Ya le digo que me siento muy zaragocista.

¿Se ve jugando un día en Primera con el Zaragoza?

No sabe bien usted lo que daría por que llegara ese día. Es mi sueño como futbolista jugar en Primera División, y mucho mejor aún si es con el Real Zaragoza. Lo tenemos complicado, pero ya estamos ahí. Y estoy convencido de que ese día llegará.