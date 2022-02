Jaume Grau: dos goles en tiro y medio

La tarjeta estadística de Jaume Grau advierte de un hecho prodigioso: el centrocampista valenciano del Real Zaragoza ha marcado dos goles en dos partidos seguidos, sus dos únicas titularidades, y solo ha necesitado dos remates a la portería rival para ponerles la firma. Más allá de su fútbol equilibrado, sencillo y protector, el mediocentro se ha soltado con dos goles de alto valor, abriendo marcadores y permitiendo a Jim desarrollar el plan de partido en el que mejor se mueve.

Grau solo ha necesitado dos tiros para marcar, dos tiros que son, más bien, uno y ‘medio’. Frente a Las Palmas, si facturó desde la frontal una pelota dejada por Jair con un disparo rotundo y clínico, ajustándolo al palo. Y contra el Sporting cazó un balón al que apenas le dio tiempo y reflejos para ponerle el pecho sobre la línea de gol, empujándolo casi sin esperarlo. Un ‘medio’ remate que subió al marcador y registró a Jaume Grau como un fenómeno de la eficacia: 100% en tasa de conversión a gol tienen sus remates. Lo que ha disparado, ha subido al marcador.

Esta eficacia eleva su dimensión si se observa la trayectoria anotadora de Grau. El gol no ha sido nunca uno de sus atributos. No marcaba uno desde noviembre de 2017, cuando jugaba en el Real Madrid Castilla, en un partido de Segunda B contra el Celta B. Desde entonces, su cosecha ha sido cero. No hizo goles ni en su cesión al Lugo en más de 1.600 minutos del curso 19-20, ni tampoco la pasada temporada en el Tondela portugués en casi 2.500 minutos de juego. Mucho menos este año en sus fugaces apariciones en Osasuna, aunque con los navarros marcó en un amistoso de verano contra la Real Sociedad.

En el Real Zaragoza, Jaume Grau ha encontrado, de este modo, sus primeros goles en el fútbol profesional. Dos, en dos partidos seguidos, y apenas remate y medio. Las cosas del fútbol.