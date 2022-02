Lapetra: “Me voy con la tranquilidad de saber que hay un proceso de venta del club en su fase final”

La salida de Christian Lapetra del Real Zaragoza culminó este lunes con la publicación de una carta en la que se despide del zaragocismo y subraya sus agradecimientos a los diferentes sectores del club que le han acompañado en el día a día durante sus casi ocho años como presidente de la SAD. El escrito, publicado en la página web oficial de la entidad, supone el adiós de Lapetra a sus labores, funciones y responsabilidades dentro del organigrama del club, una vez trasladada al Consejo de Administración su dimisión inmediata e irrevocable el pasado sábado. "Quisiera dirigir estas palabras de despedida, y agradezco al Real Zaragoza la oportunidad para hacerlo", comienza el expresidente.

Su despedida continúa agradeciendo la confianza depositada por los propietarios del Real Zaragoza; y resaltando su labor de hombre de club, fiel a las funciones y compromisos inherentes a sus cargo como principal figura de representación del Real Zaragoza estos años en los foros en los que ha correspondido y con los interlocutores que tocaba, desde clubes, a instituciones, pasando por empresas, organismos deportivos y otros actores del fútbol.

"En primer lugar, quiero agradecer al Consejo de Administración la confianza depositada en mi persona durante todos estos años, probablemente los más difíciles y complicados en la historia del club. He tratado siempre de responder a esa confianza con lealtad, responsabilidad y seriedad, anteponiendo siempre los intereses del club por encima de cualquier cosa o circunstancia. En especial, a mi amigo Fernando de Yarza López-Madrazo. Gracias Fernando por permitirme vivir esta aventura contigo. Ha sido un honor y un privilegio formar parte de este consejo. Mi gratitud eterna", afirma Christian Lapetra.

El ya expresidente, muy metido en el día a día de la actividad del club en todas sus áreas, también tiene un recuerdo para todos aquellos profesionales y personas que le han rodeado en el ejercicio de sus funciones en los últimos ocho años. Comienza con los empleados de ese día a día de la entidad, en oficinas, en administración, en la Ciudad Deportiva… “Quiero agradecer de la misma manera a todos los empleados del club su predisposición y entrega durante este período, sin ellos las cosas hubieran sido muy complicadas de sacar adelante”, señala.

Los entrenadores y sus ayudantes con los que ha coincidido, los dirigentes de las parcelas deportivas y los futbolistas que han militado en el Zaragoza durante su etapa presidencial también han tenido unas líneas en el adiós oficial de Lapetra: “También quiero referirme a los diferentes cuerpos técnicos, direcciones deportivas y a las plantillas de jugadores, que me han permitido formar parte de ellos como uno más. Gracias de corazón”.

Lapetra no ha descuidado a todos aquellos agentes que contribuyen a que el club funcione todos los días más allá de la parcela deportiva o administrativa: “No me olvido de los patrocinadores, proveedores y todos aquellos que de una manera u otra hacen posible que toda la maquinaria funcione. Gracias a unos y a otros por confiar en el Real Zaragoza”.

Por supuesto, Lapetra se ha dirigido a los aficionados del Real Zaragoza, admitiendo y asumiendo errores, y disculpándose de ellos. “A la Federación de Peñas del Real Zaragoza y a sus responsables, a los peñistas. Agradecido del trato recibido siempre en todas las visitas que he realizado durante estas temporadas. Al resto de la afición, abonados y socios. Por mantener vivo el espíritu y animar sin descanso. No dejéis de hacerlo, el equipo siempre lo necesita y agradece. Aúpa Zaragoza. Lamento sin en algún momento no he sabido o he podido estar a la altura que se me exigía. Pido disculpas por ello”, reconoce el expresidente.

Por último, Christian Lapetra abre una ventana al futuro del club, en pleno proceso de compraventa en el que se desarrolla el presente societario de la SAD. El expresidente, muy cercano a esta negociación, resalta en su carta: “Me voy con la tranquilidad de saber que hay un proceso de venta del club en su fase final, y con el convencimiento de que la solvencia de los nuevos propietarios llevará al club a lograr los objetivos que nosotros no hemos podido cumplir”, anuncia.

Para concluir, Christian Lapetra cierra la puerta de presidente, pero no la del aficionado zaragocista: “Sin más, se despide el abonado 4.079”.