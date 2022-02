Carta de despedida de Christian Lapetra como presidente del Real Zaragoza

Zaragoza a 21 de febrero de 2022

Quisiera dirigir estas palabras de despedida y agradezco al REAL ZARAGOZA la oportunidad para hacerlo.

En primer lugar, quiero agradecer al Consejo de Administración la confianza depositada en mi persona durante todos estos años, probablemente los más difíciles y complicados en la historia del Club. He tratado siempre de responder a esa confianza con lealtad, responsabilidad y seriedad, anteponiendo siempre los intereses del Club por encima de cualquier cosa o circunstancia. En especial a mi amigo Fernando de Yarza López-Madrazo, gracias Fernando por permitirme vivir esta aventura contigo. Ha sido un honor y un privilegio formar parte de este Consejo. Mi gratitud eterna.

Quiero agradecer de la misma manera a todos los empleados del Club su predisposición y entrega durante este período, sin ellos las cosas hubieran sido muy complicadas de sacar adelante.

También quiero referirme a los diferentes cuerpos técnicos, direcciones deportivas y a las plantillas de jugadores, que me han permitido formar parte de ellos como uno más. Gracias de corazón.

No me olvido de los patrocinadores, proveedores y todos aquellos que de una manera u otra hacen posible que toda la maquinaria funcione. Gracias a unos y a otros por confiar en el Real Zaragoza.

A la Federación de Peñas del Real Zaragoza y a sus responsables, a los peñistas. Agradecido del trato recibido siempre en todas las visitas que he realizado durante estas temporadas.

Al resto de la afición, abonados y socios. Por mantener vivo el espíritu y animar sin descanso. No dejéis de hacerlo, el equipo siempre lo necesita y agradece. AÚPA ZARAGOZA.

Lamento si en algún momento no he sabido o he podido estar a la altura que se me exigía. Pido disculpas por ello.

Me voy con la tranquilidad de saber que hay un proceso de venta del club en su fase final y con el convencimiento de que la solvencia de los nuevos propietarios llevará al club a lograr los objetivos que nosotros no hemos podido cumplir.

Sin más, se despide el abonado 4079

Christian Lapetra Lorén