El Real Zaragoza, a por la victoria 75 días después

Lleva 75 días el Real Zaragoza –su plantilla, su cuerpo técnico, sus aficionados, su directiva, sus trabajadores...– sin llevarse una victoria a la boca. 75 días sin ganar, sin cortar una tendencia derrotista que, ampliando un poco más el panorama, incluye un solo triunfo –el 1-0 ante el Eibar del 6 de diciembre– en un periodo de 98 días. El invierno le ha sentado como un golpetazo en la sien al Real Zaragoza, que esta tarde, ante la Unión Deportiva Las Palmas en La Romareda, está obligado a reencontrarse por fin con los tres puntos. Su situación clasificatoria, en caída libre y apurado cada semana más por los puestos de descenso, no concibe otro resultado que no sea sumar la victoria ante los canarios, uno de los escasos cinco equipos a los que sí ha sido capaz de ganar esta temporada (les venció 2-3 en Las Palmas, probablemente en la noche más redonda del Zaragoza de Jim).

El partido, además de para el equipo, es fundamental para la figura de Juan Ignacio Martínez, cuestionado cada vez más por su gestión de los partidos en las últimas semanas y, de momento, sujetado desde el club por el crédito que se ganó a pulso la temporada pasada. Sin embargo, ningún entrenador, por mucho peso que tenga su pasado reciente, sostiene sobre sus hombros una serie de diez partidos seguidos sin ganar... y Jim ya encadena ocho. Por eso, desde la entidad aragonesa se han subrayado en rojo los dos próximos compromisos, el de esta tarde ante Las Palmas y el del próximo domingo en Gijón, como claves para la deseada resurrección del equipo de la mano de Jim. En el caso contrario, pocos argumentos a los que agarrarse le quedarán al veterano técnico valenciano, sostenido por el momento por el director deportivo Miguel Torrecilla.

Con estos ingredientes sobre la mesa, el de esta tarde en La Romareda se presenta como un encuentro capital, básico para el futuro a corto y medio plazo de la temporada zaragocista. Ganar sería un alivio, un balón de oxígeno para futbolistas y cuerpo técnico. En cambio, una derrota –o incluso el enésimo empate– aumentaría varios grados más el caldeado ambiente que ya rodea, por pura lógica futbolística, al grupo en los últimos días. «Estoy convencido de mi trabajo y del de los chicos. Después del partido en Leganés estábamos muy fastidiados, como no puede ser de otra manera, pero ha ido transcurriendo la semana y veo a los chicos convencidos de lo que hacemos. Les miro a la cara y veo que no hay ninguna duda», aseguró el propio Jim anteayer con rotundidad. El técnico, en este sentido, ha optado por blindar a los suyos, por defenderles contra viento y marea a pesar de los evidentes problemas que se amontonan semana a semana. «Ya no queda margen de error ni de maniobra», admitió, eso sí, después.

Para el encuentro de esta tarde, el entrenador recupera a dos piezas llamadas a ser importantes en el ataque: al delantero Álvaro Giménez, Pichichi del equipo con 4 goles, y al refuerzo invernal Sabin Merino, la pieza en la que están depositadas las esperanzas del zaragocismo para cambiar las arrugas del ataque en la segunda vuelta. Merino será titular seguro, mientras que con Giménez hay más dudas por la inconsistencia de la línea ofensiva –ningún tridente se asienta por derecho propio– durante toda la temporada.

Los canarios, por su parte, acuden a La Romareda con la aspiración de sumar un triunfo que le acerque aún más a los puestos del ‘play off’, de los que le separan tres puntos. García Pimienta, su técnico desde hace tres jornadas, suma un repartido balance de un triunfo, una derrota y un empate y contará con las importantes bajas por sanción de dos titulares como el defensa Raúl Navas y el centrocampista Enzo Loiodice. Álex Suárez y Saúl Coco pugnan por un puesto como centrales, mientras que el congoleño Mfulu apunta a titular en el centro del campo. Los atacantes Jonathan Viera, Jesé y Sadiku son sus grandes amenazas.