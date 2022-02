Jim: "Estoy convencido de mi trabajo y del de los jugadores"

Decisivo, esencial, dramático… Cada cual puede ponerle el adjetivo que quiera al partido de esta sábado contra Las Palmas. Juan Ignacio Martínez no sale de su discurso. El entrenador zaragocista sigue reivindicando que la crisis de resultados “no es tema de entrenador ni jugadores”, sino de encontrar el “acierto” que viene faltando en los dos últimos meses, en los ocho partidos que el equipo acumula sin ganar.

“Estoy convencido de mi trabajo y del de los chicos. Después de Leganés estábamos muy fastidiados, como no puede ser de otra manera, pero ha ido transcurriendo la semana y veo a los chicos convencidos de lo que hacemos. Les miro a la cara y veo que no hay ninguna duda”, ha explicado Jim, aunque reconociendo que “ya no queda margen de error ni de maniobra”.

La derrota en Butarque dejó al Zaragoza en una situación muy delicada y, a su paso por la sala de prensa, el entrenador del Real Zaragoza ha confesado que antes de subir al autobús de regreso estuvo conversando con un grupo de zaragocistas, en una charla que se le sirvió como “máster” para evaluar la “crispación” generalizada. “Me hicieron multitud de preguntas, también lanzaron acusaciones, y entiendo perfectamente que, cuando un equipo como el Real Zaragoza no está en la dinámica de ganar partidos, estén así”, ha señalado, deseando “darles una alegría” este sábado.

La visita de Las Palmas llega en mitad de un proceso de cambio accionarial. Circunstancia a la que también se ha referido Jim, subrayando, una vez más, que “es un tema institucional” que el vestuario lleva con normalidad. “A nosotros, como empresa, nos pagan todos los meses. No hay ninguna queja en ese aspecto. Nuestro objetivo es ganar partidos, conseguir que el rendimiento sea acorde a lo que se nos pide. A partir de ahí, pueden seguir surgiendo noticias”, ha valorado el preparador alicantino, momentos antes de referirse al apoyo público recibido en las últimas horas por parte de uno de los consejeros del club.

“Agradezco su confianza. En ningún momento el club me ha transmitido nada. Desde el momento en que llegué, le pongo el máximo de dedicación para ver si somos capaces de ganar, pero a veces el trabajo no es sinónimo de resultados. Estoy convencido de mí mismo”, ha remarcado Martínez, y ha recordado que el fútbol es “efímero” y, por suerte o por desgracia, cada siete días te da la oportunidad de “reivindicarte”.

Por su forma de concebir el deporte, Juan Ignacio Martínez mantiene una actitud “positiva” para salir de la parte baja. Confía en que una victoria este sábado le dé un giro a la trayectoria del equipo, y para ello entiende que será fundamental tener “un grado de concentración mayor” que en el de los últimos compromisos.

“Para meter goles nosotros tenemos que hacer mucho y, sin embargo, los venimos encajando con facilidad. Somos un equipo que juega mucho al despliegue y tenemos que tener mucha atención porque Las Palmas tiene jugadores determinantes”, ha adelantado, incidiendo en la necesidad de “darle una alegría” a una hinchada que lleva “muy pocas” esta temporada.

En su opinión, los insulares son un rival que “somete” con el balón, que “busca constantemente la portería rival”, y que este sábado planteará un partido en el que será necesario tener “paciencia y concentración en las vigilancias”.

Para esta cita, el técnico de Torrevieja espera contar con todos sus futbolistas, con excepción de los lesionados de larga duración (Zapater y Vigaray), y no ha querido adelantar si apostará por jugar con Sabin Merino y Álvaro Giménez como pareja de delanteros, opción que “ya se vio en el partido contra el Málaga a través de alternativas del juego que dan los propios jugadores con sus movimientos”.

En ese sentido, Jim ha pronosticado un duelo en el que habrá que saber leer sus distintas fases. “Va a haber alternativas. Tanto Pepe Mel -anterior entrenador de Las Palmas- como García Pimienta -actual- son dos entrenadores que miran a portería. Habrá momentos de repliegue, de sufrir sin balón… En la primera vuelta ganamos el partido pero ellos nos hicieron ocasiones. Y nosotros también somos un equipo que busca a los rivales y presiona alto”, ha añadido Jim, que no tiene noticias de la posible llegada de un último refuerzo procedente del mercado del paro.

“Estamos en la misma situación que a 1 de enero. Lo importante es el grueso con el que empezamos en verano, aunque espero que los tres compañeros que han venido nuevos nos den muchas cosas. A partir de ahí, sé que Miguel -por Torrecilla- tenía alguna cosilla ahí, pero tampoco hemos vuelto a hablar de jugadores. Yo, personalmente, no puedo desviar mi atención. En mi cabeza está solamente mi plantilla y preparar el partido contra Las Palmas”, ha finalizado.