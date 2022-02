Los 29 futbolistas de Jim y Torrecilla, síntoma de inestabilidad deportiva

No es frecuente que un equipo de fútbol profesional supere ampliamente en una temporada la veintena de futbolistas utilizados. Habitualmente son, como mucho, 25 las fichas federativas que cada entrenador dispone sobre el césped en un curso natural. Sin embargo, el Real Zaragoza, con el debut de sus tres últimos fichajes –Jaume Grau, Eugeni Valderrama y Sabin Merino–, ya ha empleado a 29 jugadores, una cifra que aumentará seguro con el probable debut de Dani Lasure, que ya ha entrado en las dos últimas citaciones frente al Ibiza y el Málaga.

Más interrogantes surgen en torno a la figura de Carlos Vigaray, lesionado de gravedad y operado en septiembre de una lesión en la rodilla. Sus concursos, en cualquier caso, serían el 30 y el 31 respectivamente, a expensas del estreno de algún futbolista más de las categorías inferiores (Jim trabaja habitualmente con cuatro o cinco chicos del Deportivo Aragón) y de la posible llegada de un nuevo fichaje del mercado del paro (situación que ya admitió Jim el pasado viernes en la sala de prensa). Y todo ello teniendo en cuenta que el Real Zaragoza aún tiene varios dorsales libres, sin dueño, sin una plantilla demasiado extensa (actualmente, no tienen dueño el ‘9’ y el ‘14’ –reservados para Azón y Francho desde verano–, el ‘12’, el ‘19’ y el ‘25’).

Desglosada por posiciones, la cifra de 29 jugadores desvela el uso de dos porteros (Cristian Álvarez y Álvaro Ratón), ocho defensas (Fran Gámez, Chavarría, Jair, Jair, Francés, Lluís López, Nieto, Clemente y Ángel López), once centrocampistas (Francho, Bermejo, Eguaras, Zapater, Petrovic, Vada, Igbekeme, Adrián González, Javi Ros, Grau y Eugeni Valderrama) y otros ocho futbolistas de ataque (Álvaro Giménez, Juanjo Narváez, Nano Mesa, Borja Sainz, César Yanis, Puche, Azón y Sabin Merino). Una distribución equilibrada, que obedece al reparto de roles en el habitual 4-3-3 (o 4-1-4-1) sobre el que asienta Juan Ignacio Martínez su esquema habitual de juego.

La cifra, elevada a todas luces, desvela la inestabilidad deportiva de la temporada, marcada por los cambios de alineaciones, sin un once tipo asentado. El director deportivo, Miguel Torrecilla, y el entrenador, Juan Ignacio Martínez, no han logrado afianzar un equipo base, un pilar sobre el que edificar el año. Algunos futbolistas que en verano apuntaban a tener un rol relevante el equipo ya no están en el vestuario (como Eguaras, Igbekeme o Adrián) y otros han quedado relegados a un papel secundario, muy alejado de las expectativas (Vada, Bermejo, Narváez o Nano Mesa).

En 26 jornadas, más las tres rondas de la Copa del Rey (ante el Mensajero, el Burgos y el Sevilla), el futbolista de los 29 más que acumula más minutos y protagonismo es Jair Amador, un fijo para Jim en el centro de la defensa. El caboverdiano ha disputado 27 encuentros en los que ha acumulado un total de 2.395 minutos. Le sigue de cerca el guardameta Cristian Álvarez, con 2.160 minutos disputados en 24 partidos. Ambos son los únicos que han rebasado la barrera de los 2.000 minutos de fútbol en sus piernas. El tercero más utilizado por Jim es Pep Chavarría (22 partidos y 1.890 minutos), el cuarto, pese a sus convocatorias con la selección española sub-21, es Alejandro Francés (20 jornadas y 1.799 minutos) y el quinto Fran Gámez (22 participaciones y 1.788 minutos).

Los cinco más utilizados, por tanto, son la defensa y el portero de cabecera de Juan Ignacio Martínez: el Cristian-Gámez-Francés-Jair–Chavarría. Y ahí termina el esqueleto base de este año. El centro del campo y la delantera han estado marcadas por la inestabilidad y los cambios de piezas constantes. Francho, con 1.679 minutos, es el más asentado durante el año, con compañeros que han ido bailando de forma habitual en la medular: por ahí han pasado Eguaras, Igbekeme, Zapater, Petrovic, Vada, Bermejo...

Similar es la situación en las tres posiciones habituales del ataque. Álvaro Giménez e Iván Azón han alternado en el puesto de ‘9’ principal, mientras que las bandas han tenido diferentes dueños, con protagonismo y minutos para Narváez, Nano Mesa, Borja Sainz o el propio Bermejo. Ahora, las llegadas de Grau, Eugeni Valderrama y Sabin Merino terminan de dar forma al enorme puzzle de 29 piezas sobre el que Torrecilla y Jim construyen este Zaragoza.