Sabin Merino: "En el Real Zaragoza, busco la estabilidad"

Sabin Merino, nuevo futbolista del Real Zaragoza, lució en su presentación la camiseta número 10 heredada del capitán Javi Ros, un dorsal con tanto peso como el que recae ahora sobre sus espaldas para reanimar el ataque del equipo de Juan Ignacio Martínez. El vizcaíno de 30 años no se salió de los discursos prefabricados típicos de estos actos, mientras le acompañaba a su derecha el director deportivo Miguel Torrecilla, encargado de presentar sus virtudes, aunque, al contrario de la costumbre con anteriores directivos de su cargo, no efectuó ninguna valoración general del mercado de enero ni abrió ninguna rueda de preguntas. “Sabin es un delantero muy versátil, capaz de jugar como 9 y de caer a una banda. Domina el control, es buen finalizador, tiene buen disparo y juego aéreo. Estamos muy contentos con sus contratación y le agradecemos el compromiso con nuestra propuesta. Siempre estuvo de nuestro lado en un último día muy complicado”, introdujo Torrecilla al protagonista, muy feliz y recién entrenador por primera vez a las órdenes de Jim.

“Vengo a dar todo lo que pueda dar y a trabajar todo lo posible, sumando en el día a día y en el campo”, arrancó Sabin, como ha serigrafiado en su nueva camiseta. “Tenía claro que quería venir aquí. Hubo muchas idas y venidas, incertidumbre. Tenía contrato con el Leganés, y al final dependía de ellos”, relató sobre la intrahistoria de su fichaje.

El Zaragoza lo ha firmado para tres temporada y media, con 30 años, una vinculación inusual en la categoría para jugadores de su perfil, signo de que Miguel Torrecilla tuvo que meter toda la carne en el asador para convencerle. “Era un buen destino para mí. Busco en Zaragoza la estabilidad que todo jugador quiere y he percibido confianza por parte del club”, explicó el atacante.

Para Sabin Merino, la plantilla actual del Zaragoza es “muy buena y completa en todas sus posiciones”. Dicho esto, el futbolista vasco demostró estar al día del equipo: “En Ibiza se mereció la victoria, al final por detalles y por la dinámica no ganas. Pero vi cosas positivas en el equipo y me he encontrado un ambiente muy positivo”.

Es obvio que el Zaragoza lo ha traído para potenciar el ataque. Para que marque goles o ayude a que los marque otro. No quiere entrar en el juego de las cifras prometidas, simplemente insistió: “Vengo a sumar en todo lo que pueda. Sé que para un delantero el gol es importante. Entre todos juntos debemos ayudar a eso”, señaló.

Sabin Merino es futbolista de polivalencia y lo destacó en su puesta en escena, indicando claramente cuál es su hábitat favorito: “Me siento más cómodo jugando de delantero centro, pero he jugado en todas las posiciones del ataque. Vengo a intentar sumar desde el día 1 y a vivir con optimismo el día a día”, señaló.

Pocas dudas caben en que Juan Ignacio Martínez lo va a poner en cuanto pueda, así que Sabin se encarga de difundir que ya está listo para enfrentarse al Málaga este sábado: “Estoy para jugar. Vengo trabajando y entrenando con el Leganés. Estoy en perfectas condiciones”, aseguró.