César Yanis firma por el Zamora

El Zamora CF anunció este martes a primera hora la incorporación hasta final de temporada del extremo panameño César Yanis, desvinculado en la noche del lunes, fecha de cierre de mercado, del Real Zaragoza.

El futbolista jugará ahora cedido por el Club Deportivo del Este hasta final de temporada el conjunto zamorano, en posiciones de descenso a Segunda RFEF. La gestión de este destino ha sido obra de Miguel Torrecilla, pues el Zaragoza no podía cortar la cesión de Yanis y concretar así su devolución invernal si el futbolista no hallaba antes en España un club que asumiera las condiciones de su cesión hasta el 30 de junio y evitara así el pago de una penalización por parte del Zaragoza. El jugador no quería regresar a Panamá, y sin opciones en el fútbol profesional español ante su obvio inactividad y poco bagaje en la primera vuelta con el Zaragoza, se activó la vía del Zamora en las horas finales del mercado.

Como la opción de subrogar la cesión no pudo formalizarse, el Zaragoza acordó la ruptura del acuerdo con el CD Este cuando Yanis dio el visto bueno a su nuevo destino, y ya el club panameño suscribió un nuevo contrato con el Zamora.

La operación ha sido facilitada gracias a la buena relación de Miguel Torrecilla con César Villafañe, su homólogo en el Zamora. Ambos compartieron vestuario en sus etapas de futbolistas en los años 90 tanto en el Salamanca como en la Cultural Deportiva Leonesa. Ya el pasado verano el Zaragoza le cedió al Zamora al delantero canterano Marcos Baselga, sin sitio en el primer equipo.

El Zaragoza apenas libera masa salarial (unos 40.000 euros) con la salida de Yanis, pero Juan Ignacio Martínez apenas contaba con él y algunas circunstancias extradeportivas aconsejaban también su salida del equipo.