Eugeni: "Me desenvuelvo bien en cualquier posición del mediocampo"

“Ofensivamente soy mejor que defensivamente, pero creo que he mejorado mucho y me puedo desenvolver bien en cualquier posición del mediocampo”. Es la carta de presentación de Eugeni Valderrama, que este viernes ha sido presentado con la camiseta del Real Zaragoza. Aterriza en La Romareda para recuperar su “mejor versión”, la ofrecida con el Albacete hace ya tres años, y reconoce haber hecho un “esfuerzo” para desvincularse del Arouca portugués y emprender esta nueva aventura.

“Seguía teniendo contrato con mi antiguo equipo y en cuanto me llamó Miguel -por Torrecilla- no me lo pensé. Estoy muy contento por venir aquí”, ha señalado Eugeni, que considera su fichaje por el Real Zaragoza como una “oportunidad” de contribuir a que un “club histórico vuelva a donde merece estar”.

El centrocampista catalán, perfecto conocedor de la categoría de plata, espera tener “continuidad” para dotar al equipo de su poso y buen trato de balón. “Siempre me ha gustado sacar los córneres y las faltas. Todo lo que sea ayudar al equipo, será bueno”, ha añadido, antes de asegurar que en estos últimos meses, durante su efímera etapa en Portugal, ha visto algunos partidos del Real Zaragoza.

“Es un equipo atractivo, con grandes jugadores, en el que espero ayudar”, ha adelantado Eugeni, antes de definir las aspiraciones del club aragonés. “Como equipo histórico, el Real Zaragoza siempre tiene que mirar hacia arriba, pero lo que debemos hacer es ir partido a partido. Luego ya se verá donde acabamos”, ha finalizado.

Valderrama ha estado acompañado por Miguel Torrecilla en su presentación. El director deportivo ha agradecido el “esfuerzo” que el centrocampista ha hecho por venir, y lo ha definido como un futbolista que, preferentemente, se mueve en la posición de centrocampista ofensivo. “Da progresión al juego, disfruta estando en contacto con el balón y tiene llegada. Además posee buen golpeo a balón parado”, ha valorado Torrecilla.