Petrovic: "Necesitamos más talento, más calidad, más magia para cambir las cosas"

Magistral. Directo y sin rodeos. Radosav Petrovic, el veterano centrocampista serbio del Real Zaragoza, describió en la mañana de este martes la cruda realidad del presente blanquillo y marcó con firmeza las obligaciones inmediatas del apurado bloque de Juan Ignacio Martínez 'Jim'. Una rueda de prensa extraordinaria, llena de contenido, de sentido común, de sinceridad y franqueza en las exposiciones. De las de antes. Algo para que el zaragocismo agradezca abiertamente.

"Las cosas son claras. Llevamos 5 partidos sin marcar gol. No hay muchas dudas sobre lo que tenemos que mejorar en el futuro inmediato. Somos el equipo que menos ha anotado en toda la categoría (17). Es un dato que no ofrece discusión. Es verdad que, por otro lado, somo una de las mejores defensas de la liga. Pero para sumar los puntos necesarios, no es suficiente solo defender", señaló de entrada Petrovic en su relato pleno de sustancia.

El medio centro balcánico, de 32 años, dejó otra frase lapidaria. Cristalina: "Tenemos que cambiar cosas arriba, hay que poner más talento, más calidad, más magia para poder cambiar las cosas", declaró con contundencia.

Petrovic no es hombre de tópicos, de mensajes vagos o afirmaciones rutinarias. Y en estos delicados momentos del equipo, lo dejó en evidencia. "Debemos mirar la realidad. Los sueños son una cosa, ese deseo del 'play-off', pero ahora no podemos pensar en la 6ª posición. Ahora, después de 24 jornadas con solo 5 victorias, después de 11 jornadas en casa con solo 2 triunfos, hemos de tener los pies en el suelo. Y muy fuerte", recomendó a todos los receptores.

"Solo si conseguimos enlazar otra vez una racha de 3 o 4 victorias (como en noviembre), podremos hablar de otras cosas. Pero hoy, solo nos queda buscar una victoria rápida que cambie la situación. Y para ello hay que marcar goles. Hoy, no es bonito ver que estamos solo 5 puntos por encima del descenso. No hay tiempo que perder", prosiguió el de Belgrado en su perfecta radiografía de situación.

Petrovic advierte de que es momento de cambiar el chip, de empezar a preocuparse un poco por lo que puede estar por venir de no mediar una reacción inminente en Ibiza. "Cada partido es a partir de ahora una final para nosotros. Insisto en que yo quiero creer que en mayo podremos estar peleando por el 'play-off', pero la realidad es que estamos en el puesto 16. Estamos en una situación en la que nadie puede relajarse", avisó.

Para quienes consideran que la crítica es nociva, Petrovic dejó patente el efecto inverso de la misma cuando es sincera, fundamentada y correcta. "En el vestuario, los comentarios no son muy diferentes al suyo (el periodista que lleva a cabo la pregunta) y a los de todo el mundo fuera. Nos falta gol. Hacemos un buen trabajo defensivo a veces, como en los dos últimos partidos, no solo los cuatro hombres de atrás. Pero en el gol, que también es cosa de los once, no estamos acertados. Los delanteros y extremos tienen más reponsabilidad arriba, pero si los de las líneas de atrás no les filtramos balones buenos, no pueden hacer mucho", asumió el serbio.

Petrovic, uno de los más experimentados jugadores del equipo, hizo un guiño a la necesaria unión en la plantilla para tratar de eludir la zozobra que amenaza al equipo en los dos últimos meses. "En estos momentos, como estamos, en nuestra situación, todos los jugadores somos importantes. Ahora, esto es cosa de los de 19 años y de los de 36. De todos. No hay ninguno que no haga falta", subrayó.

Por último, en su más alto grado de sinceridad, hablo de sí mismo y del buen partido que llevó a cabo el sábado ante el Valladolid."¿Mi mejor partido? En algunos aspectos sí y en otros no. Defensivamente estuve bien, en alguna fase muy bien. Pero en ataque y con el balón, creo que pude hacer mucho más. No fue un partido completo", dijo Radosav. 'Chapeau' para el internacional con Serbia. Con más ruedas de prensa de este tenor, las cosas serían más fáciles de solucionar y entender en el zaragocismo.