real zaragoza

El Real Zaragoza no sabe aún quién va a poder jugar en 24 horas contra el Valladolid

El club no desvela los casos de baja por covid y Jim advierte de que la citación no se podrá dar hasta el mismo sábado por la mañana, "cuando se hagan los últimos test de antígenos que pueden permitir recuperar a alguno de los afectados". Cristian Álvarez y Álvaro Giménez no llegan a tiempo.