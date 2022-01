El Zaragoza, repleto de ausencias, empata con el Andorra de Piqué (1-1)

Este fin de semana no hay jornada en la Segunda División. Para no perder el ritmo competitivo, el Real Zaragoza disputó en la mañana de este viernes un encuentro amistoso ante el Andorra de la Primera División de la RFEF, categoría inmediatamente inferior a la que se encuentra censado el conjunto aragonés. A puerta cerrada, se jugaron dos tiempos de 45 minutos en los que Jim probó a futbolistas poco habituales. El resultado, en este contexto, no tiene ninguna relevancia (1-1). Valentín Vada anotó el gol zaragocista.

Quizá más trascendente que las presencias fueron las ausencias. Por uno u otro motivo, no jugaron Cristian, Francés, Jair, Francho, Eguaras, Igbekeme, Javi Ros, Nano Mesa y Álvaro Giménez. Este último, lesionado el jueves en su mano izquierda, evoluciona favorablemente de su dolencia y se valora que pueda jugar en el regreso liguero, fijado para el 22 de enero ante el Real Valladolid en La Romareda.

Así, los blanquillos han continuado su preparación para el próximo choque liguero frente al Real Valladolid, que se jugará el 22 de enero en el estadio de La Romareda y ante uno de los rivales más potentes de la Segunda División española.

Del ensayo de hoy hay que subrayar la presencia de Dani Lasure, que rindió a gran nivel en la segunda mitad. Después de superar una grave enfermedad, el canterano evidenció que se encuentra en plena forma. También brillaron los jugadores del filial Ángel López y Puche, además del espectacular momento de forma de Borja Sainz, autor de la jugada del gol rubricado por Vada.

El equipo disfrutará de descanso este fin de semana, en las jornadas del sábado y el domingo, y retomará los entrenamientos a las órdendes de Juan Ignacio Martínez el próximo lunes, en una sesión que tendrá lugar en la Ciudad Deportiva.