Jim: "Nos vamos contentos a medias, el punto no nos hace felices"

Un punto de calma con notable valor terapéutico. Se suma una unidad en la tabla clasificatoria y se evitan bastantes cavilaciones. Mucho más, considerando el parón. No hay partido hasta el día 23. Empate, como todo empate, abierto a debates entre los extremos opuestos del triunfo y la derrota. Al menos, no se perdió ni se encajó, que no es poco tras tres derrotas consecutivas sin marcar. Sí, para ganar conviene no encajar, pero es imprescindible marcar. Vistos los cambios de los minutos finales, a Juan Ignacio Martínez le van más los empates… Lo dicho, al menos no se perdió, se empató, que es a lo máximo que se puede aspirar cuando no se marca...

Juan Ignacio Martínez aquilató el logro nada más concluir el encuentro. «Sumar siempre es positivo. En la previa, comenté que queríamos llevarnos los tres puntos. La Ponferradina es un rival difícil. En la segunda parte, nos ha pasado el esfuerzo de la Copa a los dos equipos. Ellos también estaban cansados. Nos ha costado salir en esas contras. Hemos tenido ocasiones parejas. El resultado es justo para los dos equipos. La sensación buena es que rompemos la dinámica de no sumar. Además, llevamos una racha de encajar siempre y hemos logrado una portería a cero. La fortaleza de la portería a cero nos hará crecer como equipo. Me quedo con la sensación del espíritu del equipo. El equipo hoy venía convencido de romper la dinámica y nos vamos contentos a medias porque un punto no nos hace muy felices», reconoció.

El técnico lamentó las oportunidades desperdiciadas. «Hemos tenido varias ocasiones y encima claras delante del portero. Algunas han sido acierto del portero y otras desacierto nuestro», valoró, para luego enfatizar la labor del colectivo e insistir en la trascendencia del empate. «Me quedo con el espíritu del equipo. Venimos de hacer un esfuerzo grande el jueves. Veníamos de una serie de derrotas, de encajar gol. Es muy positiva la portería a cero», reiteró.

Subrayado para el rival

Jim también tuvo un subrayado para las virtudes del rival. «La Ponferradina es un equipo muy vertical. Aquí, en su campo, concede muy poco. Por eso el punto es bueno aunque nosotros veníamos a por los tres. En la primera parte, hemos tenido jugadas en las que Cristian ha estado muy acertado. Luego, en las acciones que disfrutamos no hemos tenido ese acierto. En algunas jugadas, su portero también ha estado bastante bien», señaló.

Los cambios efectuados en los minutos finales también fueron objeto de análisis. «A los dos equipos nos ha pesado la Copa. Se veía a los jugadores cansados. La cabeza te dice una cosa, pero las piernas dicen otra. Los dos equipos queríamos pero no podíamos. Yo creo que era más por cansancio que por falta de ambición», expuso, para luego argumentar las sustituciones. «Adrián es ofensivo. Quitamos a Juanjo Narváez y a Álvaro porque estaban muy fatigados. Lo único que podíamos provocar era cualquier lesión muscular. Había que evitarlo. Esa doble pareja de Nieto y de Pep Chavarría era muy ofensiva por nuestra parte. Siempre buscamos lo mejor para el equipo», concluyó.