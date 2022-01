Jim: "Tenemos que hablar en el campo, el equipo está concienciado"

Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, no dio este sábado su habitual rueda de prensa previa al siguiente partido, el del domingo en Ponferrada (León). La acumulación de comparecencias a causa de la Copa del Rey en esta semana, llevó al club a decidir que el técnico hablase un par de minutos en sus medios propios de internet justo al término de la sesión preparatoria matinal que ha dado paso al largo desplazamiento del equipo en autobús hasta la localidad de El Bierzo.

Jim, sabedor de que el equipo se ha despeñado en rendimiento y clasificación en el último mes y medio, afronta este partido en el campo del 5º clasificado con mucha más presión que la que ha sido habitual durante toda la primera vuelta. Ahora, con la entrada del nuevo año natural, la placidez de los partidos desaparece, mucho más cuando el Real Zaragoza se ha caído al 16º puesto y llega inmerso en una mala racha de tres partidos seguidos perdidos, sin anotar un solo gol, que son además cuatro derrotas en los últimos seis duelos dirimidos, sumando apenas 4 puntos de los últimos 18.

"Ha sido una semana muy rápida, al estar por medio la Copa del Rey. Todo el mundo pudo comprobar que el Real Zaragoza no se rindió nunca. Y ahora estamos ya centrados en nuestra liga. Venimos de una dinámica negativa y queremos cambiarla en Ponferrada. Sabemos de la dificultad, porque es un rival que está en muy buen momento, pero el Zaragoza ya no tiene que mirar estas cosas. Debemos saber hacer lo nuestro bien, como lo hacemos siempre, y estaremos muy cerca de ganar los partidos", fue su preludio antes de subir al autocar.

El entrenador alicantino apuesta firmemente por la reacción blanquilla en este difícil momento que anuncia crisis de no mediar un triunfo: "El Real Zaragoza es un equipo que tiene que competir al límite en esta situación. Y yo creo que en El Toralín (el estadio berciano), independientemente de que la Ponferradina lleve una muy buena dinámica y con el máximo de los respetos, como siempre, para el rival, estoy convencido de que vamos a hacer muy buen partido y, por qué no, traernos los 3 puntos", pronosticó Jim.

"Las últimas jornadas no han sido positivas. Así que, cuanto antes se rompa esta mala racha, mejor. Además, luego viene el parón por la Supercopa, en el que no se juega el fin de semana próximo, por lo que no es un buen momento para no sumar puntos", apuntó Jim en sus cábalas estratégicas sobre lo que podría suponer un nuevo fiasco del Real Zaragoza en este choque crucial en Ponferrada.

Despejar dudas sobre la actitud, gran objetivo

La actitud de los jugadores en los últimos partidos con derrotas (frente al Leganés, Almería, Tenerife y Mirandés) e, incluso, en el escaso empate con el Amorebieta, ha dejado mucho que desear entre el zaragocismo. Se ha percibido una pose un tanto pusilánime, alejada de la aplicación que se vio al inicio de temporada. Y eso lo manejan ya Jim y sus pupilos, pues es parte de la opinión pública y de las sensaciones de la afición desde finales de noviembre, con la única excepción del triunfo por 1-0 ante el Eibar. "El equipo está concienciado. Ya lo demostró ante el Sevilla en la Copa, donde se quitó la rabia contenida tras los partidos previos. Pero ahora lo tenemos que refrendar de nuevo y seguir en esta lucha. Tenemos que hablar en el campo", aseguró Jim al respecto.

"El Real Zaragoza tiene un alto grado de compromiso. Y cero excusas. Ese es nuestro éxito", apostilló Jim para despejar cualquier tipo de dudas sobre el bajonazo de solvencia y rendimiento exhibido por sus jugadores en los últimos partidos.

Jim dejó una idea en el aire que es habitual en estas fases de zozobra en cualquier equipo, desde que el fútbol es fútbol: hace un guiño a los veteranos: "Creo que en el aspecto anímico estamos fenomenal. Y en el equipo hay jugadores que tienen mucha experiencia, que saben que en el Real Zaragoza solo vale ganar. Hay que enfocar el partido con esa rabia y ese orgullo del profesional. Así, vamos a traernos los 3 puntos, que es lo que desea todo el mundo", expuso con intención.

La Ponferradina, un adversario de gran dificultad

Juan Ignacio Martínez no escatimó calificativos positivos para la SD Ponferradina, el duro escollo que tiene por delante el Real Zaragoza en pocas horas. "La Ponferradina es un equipo que, todo lo que hace, lo desarrolla con mucho sentido. Dominan muy bien las transiciones. No están en la parte alta por casualidad. Tienen un entrenador (Jon Pérez 'Bolo') que lleva años en ese club y tiene unos automatismos de buen equipo. Nunca han estado en Primera Division y, por eso, parece que sean modestos. Pero es todo lo contrario. Exigen mucho a los contrincantes y, para ganarles, has de dar tu mejor versión", ponderó el entrenador zaragocista.