El Zaragoza hace oficial la salida de Clemente a la Real Sociedad

La salida de Enrique Clemente del Real Zaragoza ya es oficial. El club aragonés, de modo simultáneo a la Real Sociedad, ha emitido un comunicado a primera hora de esta tarde en la que informa de la cesión del canterano al filial del conjunto vasco hasta el final de la presente temporada. "El Real Zaragoza ha llegado a un acuerdo con la Real Sociedad para la cesión del futbolista Enrique Clemente para lo que resta de temporada. El futbolista ha renovado además su contrato con el Real Zaragoza para las dos próximas temporadas", asegura el club en una escueta nota en su página web.

Al mismo tiempo, el club vasco anunciaba que "ha alcanzo un acuerdo con el Real Zaragoza para la incorporación del defensor Enrique Clemente hasta la finalización de la temporada 21-22 en calidad de cedido. La entidad txuri urdin se reserva una opción de mantener al jugador en propiedad", anuncia la entidad que acogerá en su filial, de Segunda División, a Clemente.

Cerrando el círculo de su salida, el propio Enrique Clemente comunicaba su marcha a través de las redes sociales. "Gracias, no puedo hacer otra cosa que daros las gracias de corazón a los zaragocistas. No se me ocurre mejor manera de despedirme de todos vosotros que en nuestra casa, en La Romareda (en referencia al partido de la Copa del Rey frente al Sevilla). Gracias a mis compañeros y a todos aquellos que me han acompañado y apoyado durante estos meses. Me voy orgulloso de haber podido seguir defendiendo esta camiseta como se merece", explica. "Sigo mi camino con la máxima ilusión y ambición de seguir progresando, y como zaragocista que soy os seguiré animando y apoyando desde la distancia. Muchas gracias", concluye el hasta este sábado futbolista del Real Zaragoza.

Clemente se marcha del club aragonés tras haber participando en cinco partidos oficiales, dos de liga (Las Palmas y Mirandés) y tres de la Copa del Rey (Mensajero, Burgos y Sevilla).