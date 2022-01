Clemente no se entrena, se despide de paisano y se va de la Ciudad Deportiva

Enrique Clemente no se entrenó con el Real Zaragoza este viernes, en la víspera del viaje a Ponferrada para disputar el domingo el crucial partido de liga ante la Ponferradina (5º clasificado de Segunda División). El central -y lateral- zurdo canterano no está lesionado ni tiene covid. O sea, no se encuentra en el vagón de los demás ausentes en la matinal del viernes, los Nano, Nieto, Francés, Igbekeme o Azón. De hecho, ha sido titular en los dos últimos duelos jugados por los zaragocistas, el pasado domingo en Miranda de Ebro y hace escasas horas ante el Sevilla en la Copa, en el estadio de La Romareda, terminando ambos choques sin problema alguno.

Clemente acudió a la Ciudad Deportiva como el resto, pero no preparado para entrenar desde su casa, como manda la normativa anticovid que vuelve a regir en La Liga. El defensor zaragozano llegó vestido de paisano, saltó al césped con el resto de compañeros para atender la charla inicial que es habitual por parte de Juan Ignacio Martínez 'Jim', donde se despidió de todos ellos y, a continuación, acudió a la caseta para hacer lo propio con el resto del personal, coger sus cosas y marcharse de las instalaciones de la carretera de Valencia.

En el núcleo de esta singular circunstancia está la operación promovida por su agencia de representación por la que está previsto que se incorpore a la Real Sociedad de San Sebastián, para jugar de inmediato en su filial, que milita precisamente en la misma categoría que el Real Zaragoza, la Segunda División. En el club se guarda silencio sobre este asunto desde que, vía club vasco, comenzó a trascender la maniobra. De hecho, de la despedida y la ausencia de Clemente no se dice nada en la reseña del entrenamiento llevado a cabo a puerta cerrada por los de Jim. Toca esperar. Lo normal es que, si existe un adiós explícito como el que se ha producido con el joven jugador y el resto del grupo, automáticamente se haga oficial su marcha al otro club. No es así.

Clemente no ha contado desde el inicio de temporada para Jim y la dirección deportiva. El año pasado ya tuvo que irse cedido al Logroñés, también en Segunda, con el que descendió al final de temporada, antes de volver al Real Zaragoza. Ha sido el cuarto central y no jugó sus primeros minutos hasta la recta final del duelo de Las Palmas, el 13 de noviembre. Hasta los dos últimos partidos reseñados, Clemente ha sido, junto a Javi Ros, el último de la fila para el área deportiva del club. Ahora, tras este peculiar repunte de utilización en los dos envites más recientes, surge este caso con la Real Sociedad que, no obstante, de manera concreta, sigue siendo algo no existente.