Jim: "Queremos pasar la eliminatoria, sería una fiesta grande para todos"

Juan Ignacio Martínez quiere cambiar el relato de los últimos días. En horas de zozobra y de cuestionamiento del nivel competitivo del Real Zaragoza, enfangado después de tres derrotas consecutivas, el técnico del equipo aragonés ha lanzado este miércoles al mediodía un enérgico mensaje de optimismo antes del encuentro de este jueves frente al Sevilla en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. "Queremos pasar la eliminatoria, sería una fiesta grande para todos. Estoy seguro de que vamos a competir muy bien, de que vamos a hacer un gran partido. A pesar de que el rival llegue en una dinámica muy buena, creo que vamos a hacer un partido completo a pesar de que venimos de un lapsus de tres partidos. Solo habíamos perdido tres partidos en 19 jornadas y ahora llevamos tres derrotas seguidas, algo que tenemos que corregir", ha asegurado el técnico.

A pesar de la envergadura del rival y de la negativa dinámica del Real Zaragoza, Jim confía en capturar mañana un buen resultado en La Romareda y acceder a los octavos de final del torneo del K.O. "El Sevilla es un equipo Champions, que está haciendo una temporada brillante en la liga. Viene de ganar campeonatos en los últimos años europeos, pero somos el Real Zaragoza y queremos competir al máximo", ha comentado. "El Real Zaragoza tiene una gran historia en el torneo, jugamos en La Romareda y tenemos que ser competitivos. Queremos pasar la eliminatoria a pesar del nivel y de la trayectoria del rival", ha enfatizado durante la rueda de prensa, organizada de nuevo de forma telemática para evitar contagios y extremar las medidas ante la expansión del coronavirus.

Respecto al once que presentará este jueves el Real Zaragoza, Jim anunció que será una alineación "híbrida", con mezcla entre habituales titulares y otros futbolistas con menor carga de minutos en las piernas. "Habrá un once híbrido, repetirán muchos jugadores que jugaron en Miranda de Ebro. Vamos a buscar un equipo muy competitivo ante nuestra afición, que habrá una gran entrada en el Día de Reyes. Queremos hacerle un gran regalo a nuestra afición después del sufrimiento del último partido en Miranda”, ha anunciado. En este sentido, Jim ha confesado que no sabe exactamente qué Sevilla se va a encontrar enfrente y con qué jugadores contará este jueves Julen Lopetegui. "Ellos están siendo muy herméticos. No sabemos qué once inicial pueden presentar. Tienen una plantilla muy amplia, con jugadores de un nivel altísimo. Y, aunque vengan con alguna baja, pueden presentar un once muy competitivo", ha resaltado.

La salida de Clemente, confirmada

Además, Jim ha tratado dos nombres propios de la actualidad zaragocista: Enrique Clemente, cuya salida a la Real Sociedad B ha confirmado, y Valentín Vada, expulsado el domingo en Anduva. "Enrique (Clemente) me parece un jugador muy fiable. Creo que su renovación por parte del club es muy acertada. Es un jugador de la casa, que puede estar muchos años aquí. La cesión a un club como la Real Sociedad le puede ayudar a crecer, jugando en la segunda vuelta mucho más de lo que estaba haciendo aquí", ha admitido, explicando que sus preferencias en la línea defensiva desde el inicio de campeonato son "por otros compañeros".

Sobre Vada, Jim reiteró que no se pueden tener "esos deslices", que tanto condicionan el desarrollo de un partido. “Vada se dirigió al grupo en Miranda. Pidió perdón y el lunes también. Pero aquí no se trata de pedir perdón, en el fútbol profesional jugar con uno menos te condiciona mucho y no podemos tener esos deslices. Supone mucho para el grupo porque es un deporte colectivo y condiciona mucho para el grupo", ha concluido.