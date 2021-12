Adrián: "Soy realista, los números hablan solos y lo que tenga que venir, vendrá"

Adrián González sugirió en la mañana de este miércoles 16 de diciembre su posible salida del Real Zaragoza en el inminente mercado invernal. En una rueda de prensa cargada de contenido, el veterano mediapunta blanquillo de 33 años, portavoz del grupo en este día tras haber marcado uno de los goles ante el Burgos en la eliminatoria de Copa del martes, mostró su descontento por el papel secundario que está tocándole cumplir en este segundo año como zaragocista.

"Vivo del presente. Soy realista sobre la situación en la que estoy. Si mirase más allá (al futuro), seguramente vería la cuesta demasiado empinada. Prefiero vivir el presente y lo asumo", comenzó señalando el madrileño, en un primer esbozo de su resquemor.

"El club no me ha comunicado nada sobre mi salida. Ni yo tampoco a ellos. Ni siquiera se ha abierto aún el mercado de fichajes. Pero los números hablan por sí solos. Es difícil que yo me pueda mostrar en Zaragoza con la poca presencia que he podido tener por ahora", prosiguió Adrián en su esbozo de situación, una muestra evidente de que su día a día en el equipo aragonés no se ajusta a sus pretensiones ni a lo que estaba previsto en sus planes en verano.

Se le preguntó al '8' zaragocista si ha charlado en algún momento al respecto con el entrenador, Juan Ignacio Martínez 'Jim'. "No. Nada. No hemos hablado. Si hay que comentar algo, lo hacemos sobre fútbol, si voy a entrar en un partido... y ya está", respondió lacónicamente exponiendo un distanciamiento evidente.

Adrián González, uno de los fichajes estrella del curso pasado, aún bajo el mando de la anterior dirección deportiva (Lalo Arantegui/José Mari Barba), añadió más detalles a su vivencia actual en el Real Zaragoza. "He hablado poco en prensa desde que estoy aquí, derivado de mi falta de protagonismo. No sé si alguien desde fuera tiene la sensación de que he arrojado la toalla, es una pregunta que lanzo. Yo no la he arrojado", dejó claro el ex del Málaga.

También quiso subrayar un llamativo dato de su rol en los planes de Jim en varios partidos. "Hay un detalle que creo que habla bien de mi disposición en este equipo. Durante cinco o seis partidos he tenido que salir solo 4 o 5 minutos al final. Y siempre lo he hecho con la mayor aplicación, con energía, pese a que en tan poco tiempo es difícil que yo pueda sacar algo de mí de forma individual. Siempre he salido a hacerlo lo mejor posible. Eso no es tirar la toalla precisamente", rememoró con intención.

Adrián dejó varias perlas que denotan sus ganas de cambiar el futuro inmediato. "Vengo a entrenar cada día con la misma ilusión que cuando tenía 19 años. Y voy con la misma ilusión a cada partido, antes de que el entrenador ponga la alineación en la pared. Entro al campo con la misma ilusión de entonces en cada partido, aunque sea para jugar un minuto al final. Lo que tenga que venir, se aceptará", insistió.

González, con 14 temporadas seguidas en el fútbol profesional, considera que no es momento de hacer lecturas reivindicativas en su posición. "Reivindicarme, no. No tengo que hacerlo, absolutamente nada. ¿Cómo creéis que se siente un furbolista cuando no juega habitualmente? La respuesta ya se sabe cuál va a ser", espetó.

En el final de su conferencia de prensa, Adrián reconoció este como "el momento más difícil de mi carrera, sí". Parece obvio, tras escuchar al madrileño, que su caso va a ser objeto de tratamiento inminente en el mercado invernal de fichajes que estará abierto durante todo el mes de enero, que llegan en solo 14 días.