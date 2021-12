La rareza de Narváez, que no es titular desde el 21 de octubre ante la Ponferradina

¿Por qué no juega de titular Juanjo Narváez desde hace 48 días, mes y medio? Su última alineación de inicio por parte de Juan Ignacio Martínez 'Jim', el entrenador del Real Zaragoza, fue en La Romareda ante la Ponferradina (1-1) el jueves 21 de octubre. Han transcurrido desde entonces 8 partidos de liga y una eliminatoria de Copa del Rey.

En una parte de esta ausencia, la primera mitad, se sabe que estuvo lesionado, con una rotura muscular en el cuádriceps de la pierna derecha el 24 de octubre, lo que le dejó en la enfermería sin ir citado en los duelos del Real Zaragoza ante el Girona, el Mirandés, el Burgos y el Sporting de Gijón. Como no se especificó el grado de afección de la dolencia, se especuló con que pudiera ser más grave y Narváez no reapareciese hasta más allá de la Navidad, ya tras el Año Nuevo. Sin embargo, el punta colombiano fue citado por Jim para el viaje a Las Palmas, el 13 de noviembre. Y ahí reapareció antes de lo previsto. Jugó la segunda mitad, saliendo desde el banquillo, en el brillante triunfo por 2-3 en el estadio de Gran Canaria. Se entendió como lógica la decisión técnica de ir dándole minutos poco a poco tras tres semanas de rehabilitación.

NOTICIAS RELACIONADAS Jim apuesta en firme por el método del año anterior

Pero la vuelta de Narváez al equipo no ha seguido el camino lógico a partir de ahí. Es extraña la trayectoria la que lleva el punta colombiano en esta su segunda temporada como jugador del Real Zaragoza. El que pasa por ser el más acreditado goleador de una plantilla que ha mostrado sus carencias enormes ante el gol... ahora resulta que no juega en el once titular. Porque Jim lo ha dejado fuera en los últimos cuatro choques de liga y le dio fiesta en el viaje a La Palma para jugar la Copa contra el Mensajero.

Después de Las Palmas, Narváez tampoco jugó en el once inicial ante el Leganés. Volvió a salir de revulsivo en el descanso y participó en los 45 segundos minutos. Después, en Lezama frente al Amorebieta, su concurso como reserva fue de solo 13 minutos, pues asomó en el 77 sobre el mojado césped bilbaíno. Y este lunes, en el choque con el Eibar, volvió a salir desde la banda, en el intermedio, para aportar solo 45 minutos.

NOTICIAS RELACIONADAS Real Zaragoza: un año con Torrecilla

¿Está bien físicamente Narváez? ¿O se trata de cuestiones meramente tácticas? ¿O quizá está en el horizonte cercano del 1 de enero la apertura del mercado invernal de fichajes y traspasos y no se quiere arriesgar a una recaída de una pieza que el Real Zaragoza considera muy vendible desde el pasado verano?

Dos partes bien distintas de la temporada de Narváez

Juanjo Narváez empezó esta campaña 21-22 como la estrella ofensiva del Real Zaragoza. Sus credenciales eran los 9 goles que marcó el año pasado en un equipo romo por completo en punta. Se valoró su traspaso a un equipo de Primera División durante todo el verano, pero nunca llegó una oferta lo suficientemente jugosa para que el club diera el sí. El sudamericano acabó asumiendo en agosto que se quedaba, pese a que durante la pretemporada se mostró con ganas en el escaparate, con buenos partidos amistosos en San Pedro del Pinatar ante el interés de clubes como el Elche y el Granada.

Titularísimo en el once base de Jim, jugó los seis primeros partidos de modo indiscutible. Los 90 minutos ante el Ibiza, Valladolid, Cartagena, Fuenlabrada y Real Sociedad B y 86 minutos en Alcorcón, donde fue suplido al final para arañar tiempo al cronómetro en el que fue el único triunfo del equipo durante un trimestre lleno de problemas.

En Lugo y contra el Oviedo se quedó en el banquillo (salió 45 y 22 minutos respectivamente como suplente) dado que debió reponerse de unas dolencias lumbares que arrastró durante algún tiempo. Pero volvió a ser indispensable ante el Huesca, el Málaga y la Ponferradina (90, 87 y 90 minutos respectivamente).

NOTICIAS RELACIONADAS El Real Zaragoza vence 1-0 al Eibar con un gol a balón parado y mucho trabajo

En este arranque de liga, en estas 11 jornadas, Narváez metió dos goles: uno a la Real Sociedad B (se lo regaló el árbitro en el acta, pues fue en propia puerta del defensor vasco Arambarri) y otro en Málaga.

Y en estas llegó su lesión previa al viaje a Gerona. Y Narváez ha desaparecido del cajón de los fijos de Jim, de las herramientas claves del equipo por currículum y rendimiento previo. Todo ha coincidido con el repunte del equipo en cuanto a resultados y victorias, también con la aparición de los goles de los puntas Álvaro Giménez y Nano, junto a los de Sainz, tres de los fichados por Torrecilla, el director deportivo, durante el verano para ayudar a Narváez a resolver el ataque blanquillo, algo que el año pasado no lograron hacer (dejando solo al colombiano) ni Toro Fernández, ni Vuckic, ni Zanimacchia, ni Alegría, ni Larrazabal.

Por lo que sea, Narváez ha perdido valor en los planes de Jim. Eso es una evidencia. No es normal que un jugador de su caché acumule cuatro suplencias seguidas después de salir de la lesión última. Obviamente, explicación directa del caso no existe. Solo cabe experar acontecimientos para poder entender, a posteriori, lo que viene ocurriendo con el '7' blanquillo últimamente.