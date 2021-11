Las Palmas, un bloque de artistas cotizados

Cromo a cromo, la Unión Deportiva Las Palmas, rival este sábado del Real Zaragoza, presenta uno de los vestuarios con mayor talento futbolístico de la Segunda División. Lugar en ocasiones de temporadas inestables y marcadas por la volatilidad de sus resultados, este año las piezas le están encajando al veterano técnico Pepe Mel en la isla. El equipo canario ya camina cuarto en la tabla de Segunda División, a solo un punto del ascenso directo que marca el Eibar con 27.

A estas alturas de noviembre, las credenciales de Las Palmas anuncian garantías de equipo potente y competitivo: es el tercero más goleador (22 dianas), el séptimo menos goleado (15 tantos encajados) y, por encima de todo, el mejor local de la liga. En casa, en su estadio, suma seis victorias, dos empates y ninguna derrota. Ha marcado 17 goles y ha encajado 7. En este sentido, su estado de forma es radiante y sus últimos cinco encuentros los ha saldado con rotunda victoria: 2-1 a la Ponferradina, 4-1 al Cartagena, 2-1 al Tenerife en el derbi, 3-0 al Alcorcón y 2-1 al Fuenlabrada. Aunque encaja habitualmente, siempre marca más de un gol.

Su fútbol es vertical y agresivo, con el talentoso y díscolo Jesé como principal individualidad. El exmadridista, considerado hace no tanto la gran esperanza del fútbol nacional, está recuperando poco a poco su nivel en Las Palmas, donde ya es uno de los capitanes y futbolista referencial en el vestuario. Es un artista que está encontrado de nuevo su rincón para brillar. En 14 partidos suma seis goles y cinco asistencias, números de delantero diferencial, líder de un equipo en crecimiento y con aspiraciones, incluso, de ascenso directo.

El otro gran talento nato del equipo que gestiona Pepe Mel es Jonathan Viera, que cuenta con importantes opciones de reaparecer este sábado tras dejar atrás la fractura que sufrió en el quinto dedo del pie izquierdo. El talentoso atacante ha recortado sensiblemente los plazos de su lesión (se rompió en el derbi canario el 16 de octubre aunque jugó cuatro días después en Lugo) y esta semana ya se ha reintegrado a la dinámica de entrenamientos de Pepe Mel. Hasta su lesión, sumaba tres goles en seis partidos, todos ellos encadenados sin derrota de su equipo. Aunque seguramente no sea titular, se espera que tenga minutos en la segunda mitad ante el Zaragoza.

El que no llegará seguro a la cita con el equipo aragonés es el también lesionado Adalberto Peñaranda, el tercero en discordia de una de las tripletas atacantes con mayor calidad de la categoría. Su lugar en el once lo está ocupando estas semanas Alberto Moleiro, de 18 años. Moleiro es el nuevo delantero talentoso de la cantera de Las Palmas, especializada desde hace años en producir futbolistas con clase y desparpajo en la zona ofensiva. Convocado en esta ventana internacional con la selección española sub-19, el canterano canario no estará tampoco ante el conjunto aragonés.

El centrocampista llegador Pejiño, que acumula cinco goles, termina de redondear un ataque que impone e intimida. En defensa, Pepe Mel maneja una mezcla de juventud y veteranía. El portero es Raúl Fernández y en la línea de cuatro los habituales son los experimentados Raúl Navas y Álvaro Lemos junto a los jóvenes Sergi Cardona y Erick Ferigra. Una combinación que hasta la fecha le está resultando y que sujeta desde atrás todo el potencial ofensivo del ataque. La de este sábado es una prueba de fuego con todas las letras para el Real Zaragoza de Jim.