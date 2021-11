Zapater: "Estos seis puntos lo que hacen es dejarnos respirar"

Es agradable charlar con el capitán en días de bonanza, después de dos triunfos en 72 horas. Porque a usted siempre le toca hablar en momentos de calamidad.

Yo entiendo cuál es el papel de un capitán y no tengo nunca problemas. Mejor que aparezca yo en circunstancias adversas que los chavales jóvenes... que son casi todos si se comparan conmigo. Cuando vienen mal dadas, los veteranos nos tenemos que desgastar más. Sé que ése es mi rol.

El gol de Álvaro Giménez en Burgos, los dos ante el Sporting de Sáinz y Nano, se celebraron como si fuesen títulos. El equipo necesitaba esto como agua de mayo.

El equipo lleva desde agosto dando muestras de que puede competir bien. Pero no ganábamos. Siempre nos quedábamos cortos por algo. Han sido infinidad de empates con sabor a decepción, sin efectividad ante el gol. Y eso daña el ánimo y te hace perder la perspectiva normal del día a día.

Burgos y Sporting, en solo tres días, ¿eran partidos límite?

En cierto modo, sí. Todos sabíamos que habíamos merecido sumar muchos más puntos, cinco o seis por lo menos. Creo que en eso estaremos todos de acuerdo. Pero esas cuentas no sirven cuando pasan ya muchas jornadas y no los consigues. Hemosatravesado una situación muy complicada. Y creo que aún tenemos que salir de ella. No está nada solucionado con estos seis puntos, aunque nos refuercen mucho moralmente. Sobre todo, lo que hacen es dejarnos respirar. Nos faltaba ya confianza.

En 16 años de carrera profesional, esta racha de dos meses empatando, ¿es la más desconcertante que ha vivido?

Al principio de liga, las muestras que daba el equipo eran que no era fácil que nadie nos ganase. Aquellos primeros empates te hacían evitar los fantasmas de pasado, sobre todo los más recientes de la temporada anterior, que fue una experiencia horrible, en la que sufrimos mucho, perdimos mucho. Y nadie de los que seguimos aquí la ha olvidado. La gente nueva, los fichajes de este verano, han llegado con la cabeza más fresca y vienen a un club en el que piensan que hay que estar arriba en la tabla y pelear por ascender. Esta racha ha ido desmontando poco a poco esto; volver a meternos en la zona de descenso ha hecho daño. Por eso es muy bueno lo que ha sucedido este fin de semana. Ganar era muy necesario para todos, obligado para no repetir la vivencia de hace unos meses.

¿Llegó a sentirse vértigo en el vestuario tras los dos goles letales del Girona en el minuto 87 y del Mirandés en el 95 que arruinaron dos victorias que estaban casi atadas?

Si no ganas durante tanto tiempo, cualquier equipo se resiente, se pierden expectativas. En nuestro caso, al venir del año pasado, ese sentir ha sido más peligroso porque temes verte en las mismas. Estas dos victorias nos hacen salir del descenso, nos despegan un poco de las posiciones de abajo. Pero solo un poco. No hemos hecho aún nada y hay que seguir ganando muchos partidos más. La realidad es que aún estamos demasiado cerca de la parte de abajo.

Ese ambiente que tanto se pondera en positivo, La Romareda, los recibimientos, miles de abonados... ¿a algún jugador le ejerce un efecto contraproducente por exceso de responsabilidad?

No. Yo creo que no. Lo bueno que ha traído este triunfo frente al Sporting en un buen partido es, precisamente, que los nuevos hayan podido ver lo bonito que es ganar y jugar bien en La Romareda, lo agradecida que es nuestra afición, lo fácil que se juega con este ambiente a favor. Quizá, hasta anteayer, lo que nos ha faltado es haber ganado antes un partido así. Todo el mundo rinde más si las cosas van bien. Por eso ha sido peligroso lo que hemos vivido estos tres meses. No puedes estar siete partidos en casa sin ganar.

¿Ha hablado con alguno de sus compañeros sobre esto?

Yo, cada año, les digo a todos los nuevos que La Romareda es para disfrutarla. Sé que tengo la ventaja de los años, de haber vivido grandes momentos, pero ellos saben que jugar en casa ha de ser un aliciente. Claro, si no ganas durante tanto tiempo, todo se convierte en un problema. Así que es una buena noticia este 2-0 contra el Sporting y haber roto la racha.

¿Eran conscientes de que el propio entrenador, el milagroso Juan Ignacio Martínez, estaba empezando a rozar el peligro en torno a su continuidad?

El entrenador tiene la suficiente experiencia como para saber cómo es el fútbol. Del blanco al negro se pasa en nada. Del mismo modo que, en dos semanas de buenos resultados, vuelve a cambiar todo. En eso estamos. Lo que hizo el míster el año pasado no lo olvidarán los zaragocistas nunca.

El equipo ha pasado de jugar alegre, pero sin goles, a ser un bloque más feo de ver... pero ya con dos triunfos seguidos.

Es indiscutible que en los últimos partidos hemos adoptado un modo de jugar más de supervivencia que bonito. La alegría del principio es evidente que la hemos perdido.

¿Esto es mandato de Jim o surge por generación espontánea?

Esto sucede porque somos humanos, somos personas y a todos nos afecta vernos abajo, en descenso, y comprobar que la pelota no entra, que no metemos goles, que las victorias no llegan una jornada, dos, tres, cuatro, cinco, seis... y así hasta nueve. Esto le pasa al Leganés. Y al Getafe o el Levante el Primera. A cualquiera que esté en la zona baja, sin ganar, le acaba pudiendo la situación. Ganar ayuda a todo, da confianza y autoestima. No ganar, perjudica el ánimo, te va hundiendo. Es muy importante el doble triunfo de Burgos y ante el Sporting por todo esto.

Por eso nadie incide en que en Burgos se ganó con un juego ramplón. Dijo Jim que en el peor partido de cuantos se han jugado.

El día de Burgos habíamos llegado a un punto en el que nos daba igual cómo ganar. Lo único importante era conseguirlo. Y lo hicimos. Así se suele salir de estas dinámicas negativas. La cuestión es sacar los tres puntos, no el método. Ahí te acuerdas de los días del principio de liga en los que hacíamos méritos para meter cinco o seis goles y terminábamos empatando o perdiendo, como en Valladolid. Hemos dejado las combinaciones, las constantes llegadas al área rival y las hemos cambiado por ser más prácticos. A esto te lleva la clasificación y verte que estás muy mal.

¿Cómo asume la plantilla las revoluciones en las alineaciones del entrenador, con ocho cambios, cinco, cuatro, seis... cada día?

Eso es cosa del míster. Para eso se ha conformado una plantilla amplia. Nosotros recibimos todo esto con naturalidad. Venimos de una fase de liga con muchos partidos, con jornadas entre semana. Es bueno que haya espacio para todos los futbolistas, que haya competencia. Yo lo veo bien. Todo el mundo está enchufado, sabemos que todos podemos jugar.

¿Hay obsesión con la falta de gol, en especial entre los delanteros?

Creo que no. Yo considero que no se debería individualizar el problema en ellos. Es verdad que los delanteros son los especialistas, lo que más deben marcar goles y ser los más desequilibrantes ante la portería rival. Pero eso es cosa de todos. Lo veo injusto señalarlos. Yo, por ejemplo, fallé uno de cabeza en Lugo que debió ser gol. Y no logro marcar de falta hace tiempo, entre otras cosas porque no tenemos faltas de las que mejor me van en cuanto a distancia. La de Burgos, el jueves, estaba demasiado cerca del área.

¿Los ve presionados, sobre todo tras la experiencia del año pasado con el Toro Fernández y Vuckic, incluso Alegría?

Está claro que a los delanteros se les valora, como a todos, en virtud de si ganas o pierdes un partido. Y, en su caso, además, están sometidos a la estadística de los goles marcados. Tienen que vivir con esa presión y lo saben. Es así.

Llega un calendario díficil, con los del pelotón de cabeza en el final de la primera vuelta. ¿Cómo prevé este futuro próximo?

La Segunda División tiene espacio para todo tipo de rachas y reacciones, buenas y malas. Tenemos experiencia de todo ello en estos años. Si miramos hacia arriba, sabemos que el 6º puesto, el primero de la promoción, siempre está a mano hasta muy al final de la liga. Nunca suma de tres en tres el que ocupa esa plaza. Pero por abajo, los peligros son constantes. Si pillas una mala dinámica, hay una jornada en la que ganan tres o cuatro de los del descenso y te ves que, por ejemplo, juegas un lunes el último y te han metido en el lío los demás. Mucho cuidado.

En Burgos alcanzó los 370 partidos y superó a Señor y Pardeza para situarse como el cuarto jugador zaragocista con más participaciones de la historia. Tiene a mano sobrepasar también a Manolo González en breve tiempo.

No era algo en lo que yo pensase nunca cuando volví al Real Zaragoza. Pero ha ido produciéndose y aquí está. Yo afronto cada semana como si tuviera 19 años. Pero sé que tengo una edad, el doble que Azón, por ejemplo. Hace ya dos años que vengo pensando que es el último. Y, luego, no lo es. Cada partido que juego es un privilegio, sean 90 minutos, 70 o 10. Me interesa que el equipo vaya bien, no mi récord personal. Es una ilusión añadida, pero después de todo lo que he pasado yo y de lo que le sucede al Real Zaragoza en Segunda, esto no es lo principal.

¿Cómo sueña la desembocadura de esta temporada?

Sabíamos todos que, si salíamos de los empates con victoria, íbamos a poder decir, como ahora, que llevamos 12 jornadas seguidas sin perder. Si llegamos a perder en Burgos, también éramos conscientes de que se acababa el mundo. La verdad es que no somos inferiores a casi ningún rival. No veo nunca que estemos ante una debacle. No sé hacia dónde iremos. La Segunda es larguísima, imprevisible. Lo único que tengo claro es que no debemos hacer la goma con la zona de descenso. Hay que irse lejos de ahí cuanto antes. No podemos vivir mirando siempre a ver qué hacen los de la cola de la tabla, algo en lo que estamos sumidos de nuevo, como el año pasado. Tenemos que escapar de esto con más diferencias.