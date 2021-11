Jim: "La competitividad va a hacer muy grande nuestra temporada"

Además de tres puntos, el fútbol más convincente del año para quebrar la racha negativa en La Romareda. Juan Ignacio Martínez era la viva imagen de la felicidad instalada en el Real Zaragoza. "Teníamos que ganar sí o sí. Hoy es un día muy feliz. Me voy muy contento por la afición, porque después de todo un año a puerta cerrada no les dábamos la victoria... Estamos en noviembre y no habíamos ganado todavía en La Romareda. Y todos en el equipo estamos muy contentos ya que por fin han podido celebrar esta victoria", enfatizó Juan Ignacio Martínez.

Jin desmenuzó el partido y el rival. "Me voy contento con el resultado, pero sobre todo por la competitividad del equipo. El Sporting es un equipo muy difícil, que te somete, con jugadores peligrosos como Villalba y Djuka, y laterales que dan amplitud y profundidad. Había que ir a buscarles sin equivocarnos, como nos ha pasado en la primera parte. Lo hemos corregido y estamos muy contentos con la victoria", apuntó, para subrayar después la entidad del rival. "El Sporting es un equipo grande, que compite, que viene a jugar, que te somete, un gran equipo", elogió.

Las palabras humildad y competitividad fueron reiteradas en la comparecencia. "El triunfo era muy importante, pero también estoy contento por la competitividad del equipo, que ha superado a un conjunto muy difícil, como es el Sporting. Tenemos una plantilla amplia y podemos contar con todos. No podemos bajar el listón y esa competitividad va a hacer muy grande nuestra temporada. Hemos dado un pasito, pero en el fútbol hay que ganárselo partido a partido. La palabra que tenemos en mayúsculas en el vestuario es humildad", trasladó.

El técnico quiso compartir el momento con todo el zaragocismo. "Esta alegría la siento como mía, yo también soy aficionado del Real Zaragoza. Se me ve el semblante de satisfacción", para luego centrarse en la nueva normalidad del Real Zaragoza. "Hemos pasado una dinámica en la que estábamos en el alambre y no ganábamos en casa. Estaremos sufriendo, pero la dinámica será buena", advirtió.

El internacional sub-21 Alejandro Francés, que completó un partido soberbio ayer, cerró la comparecencia de Jim. "Francés juega con un grado de concentración muy alto, y estamos hablando de un jugador que va habitualmente con la selección española sub-21. Las palabras sobran", concluyó Juan Ignacio Martínez.