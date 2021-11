El Real Zaragoza logra su primer triunfo en casa de la liga tras superar 2-0 al Sporting de Gijón

Excelente triunfo del Real Zaragoza por 2-0 ante el Sporting de Gijón, en lo que es la primera victoria del curso como locales tras tres meses de liga. El equipo blanquillo enlaza así dos triunfos seguidos en apenas tres días y escapa de la zona de peligro, donde ha estado instalado desde el mismo comienzo del campeonato, allá por agosto.

En contra de tantos y tantos partidos precedentes, la primera mitad fue buena en esta ocasión. Un Zaragoza ágil con el balón por momentos frente a un Sporting con llegada y peligro. Tanto es así que el primer cuarto de hora fue una locura de ida y vuelta, que en una tarde de acierto pudo llegar al 2-2 antes del minuto 15. En el 5, Álvaro Giménez no alcanzó a rematar a bocajarro un centro atrás de Sáinz, pues Babin metió la puntera lo justo para evitar el que parecía el 1-0. En el 6, en el contragolpe asturiano, Bogdan Milovanov, solo en el área, cruzó fuera con la derecha, por centímetros, rozando el palo izquierdo de un batido Cristian Álvarez. En la réplica inmediata, en el 7, Igbekeme chutó a placer tras varios rechaces en el área gijonesa, cerca de la escuadra izquierda, por fuera. Y en la siguiente acción, Rodríguez, desde fuera del área aragonesa, lanzó una rosca potente que también lamió por fuera el palo derecho de Cristian. En el 10, en pleno frenesí de ataques, de nuevo Igbekeme, tras dejada de Gámez, remató raso en el área y Mariño envió a córner como pudo. Fueron minutos de gran plasticidad, de emociones poco vistas últimamente en La Romareda. Eso sí, sin goles. El mal de siempre. El cuadro zaragocista tiene ese ADN, como dice eufemísticamente Juan Ignacio Martínez ‘Jim’ para describir esta patología fatal para sus huestes.

El partido se calmó sensiblemente en la media hora final del primer periodo, siempre con mejor trato del balón de los zaragocistas. Álvaro Giménez tuvo dos ocasiones seguidas para abrir el marcador, una en el minuto 16 y la otra en el 17. En la primera, a pase de Igbekeme, tiro raso y duro dentro del área y Mariño sacó a córner con el pie, parada de balonmano. Y en la segunda opción, el ariete blanquillo no llegó a tocar a quemarropa un pase por alto de Nieto, de cabeza, tras la salida de un saque de esquina. El Zaragoza estaba mereciendo al menos un gol. Percutía con intención jugadas que iniciaban Francho e Igbekeme, que llevaban al área Nano y Sainz, muy activos, lo mismo que los laterales Gámez y Nieto. Faltaba tino, poso con la pelota en el pase final. Lo de siempre. Hasta el el 1-0 llovió del cielo después de un regalo del central Berrocal.

Sáinz le robó la pelota casi en la línea medular y encaró el área con ganas y el tiro a puerta entre ceja y ceja. No vio más el vasco. Regateó a Gragera cuando se interpuso en su carrera y, ya solo ante Mariño, lanzó un obús raso que superó al guardameta visitante pese a que llegó a tocar la pelota en el palo corto. Le hizo el contrapié, pues el portero esperaba un centro a Álvaro Giménez, que acompañaba la jugada. Era el minuto 30 y el equipo aragonés obtenía el premio merecido a su rasmia e implicación. El público disfrutaba como hacía tiempo no sucedía.

De ahí al descanso pasaron pocas cosas. Sabida es la tesis de Jim. Con marcador a favor, este Real Zaragoza va a tender siempre a ser conservador antes que aventurado y valiente. Un par de escarceos gijoneses en el área de Álvarez, sin final de gran riesgo para el marco blanquillo, pusieron el colofón a un buen primer periodo. El equipo de Jim tenía ventaja y eso era oro molido. Algo poco usual en lo que va de temporada. Una nueva modalidad de afrontar los segundos 45 minutos.

No hicieron cambios ni Jim ni Gallego, los entrenadores. Y la reanudación se movió durante largos minutos entre muchos errores y pocos aciertos de unos y otros. Digamos que a los dos equipos les sentó mal parar para el intermedio. Se fueron de onda. Pasó el primer cuarto de hora, se llegó al minuto 60, y no había pasado nada de nada en ambas áreas. Nada de nada. El Sporting no reaccionaba, como mandaba el marcador. Y el Zaragoza se dejaba llegar con su 1-0 a favor como escudo protector. Fue a partir de ese hito horario cuando los gijoneses se metieron de lleno en faena. Con alguna marrullería, el consentimiento de un mal árbitro, Iglesias Villanueva, y cierta pasividad en el medio campo blanquillo, llegaron a meter miedo en varios ataques… hasta que surgió el 2-0 de manera balsámica.

Fue un pase al hueco, largo, de Francés, que encontró un desmarque al espacio perfecto del activo Nano. El canario controló y se marchó mano a mano ante Mariño, al que regateó y batió por raso a puerta vacía. El linier anuló de entrada el tanto. El VAR le rectificó, pues era un gol legal como una catedral. Menos mal al VAR, porque los árbitros de campo suelen pifiarla siempre con el Real Zaragoza en demasiadas ocasiones. Era el minuto 61 y el cuadro aragonés tomaba la mayor ventaja de la que ha dispuesto en todo lo que va de campaña. Y Jim retiró a los dos tarjeteados, Petrovic y Nano, de inmediato. No quería sustos ni inferioridades. Los dos serán bajas por acumulación en Las Palmas, por cierto. Eguaras y Bermejo tomaron el relevo.

Los gijoneses se echaron arriba, con Méndez y Berto como primeras balas desde el banquillo. Amagaron pero no dieron durante muchos minutos. Defendió con cierto rigor el Zaragoza, pero con más de un agujero que los astures no supieron aprovechar, torpes toda la tarde en las proximidades de Cristian Álvarez. El cansancio abatió a Igbekeme, Francho, Sainz, Giménez… El equipo se le resquebrajó a Jim físicamente en el último cuarto de hora. Zapater y Azón fueron bombonas de oxígeno al final, ante el acoso constante de un Sporting con corazón pero sin cabeza. Los de Jim aguantaron el tipo como en El Álamo, a la heroica, por acumulación. Trataron de salir en contragolpe, pero faltaban fuerzas en muchas piezas clave. El 2-0 era material suficiente para meterse atrás sin rubor. Esta vez, merecía mucho la pena. Era la primera victoria en casa en 8 partidos de torneo. Ya vale.

El pitido final del árbitro se celebró en los graderíos con fervor. La gente disfrutó como hacía tiempo no sucedía. El Real Zaragoza saldó su deuda con su gente, a la que no brindaba un triunfo desde mayo. Y enlazó dos victorias seguidas, en apenas 72 horas. Se ha salido de la espiral nociva de empates a través de la ansiada puerta buena, la de los triunfos, sumando de tres en tres. Se abre brecha con la zona de descenso, en donde se vivía el jueves. Ya se mira el futuro inmediato de otro modo. Y, además, la estadística dice que son 12 partidos seguidos sin perder. Eso también es cierto. La ruta de las victorias hace que esos dos meses de igualadas en serie tomen otro valor, se revalúen en la bolsa del fútbol blanquillo.

Ficha Técnica

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Gámez, Francés, Jair, Nieto; Petrovic (Eguaras, 65), Francho, Igbekeme (Zapater, 84); Sainz (Lluís López, 88), Nano (Bermejo, 65); y Álvaro Giménez (Azón, 84).

Sporting de Gijón: Mariño; Bogdan Milovanov, Babin, Berrocal, Pablo García (Kravets, 78); Gragera (Berto, 63), Pedro Díaz; Gaspar (Nacho Méndez, 63), Villalba, Rodríguez (Campuzano, 78); y Djurdjevic.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Amonestó a Gaspar (25), Petrovic (45), Nano (59), Djurdjevic (67), Pedro Díaz (76), Jair (80) y Gámez (88).

Goles: 1-0, min. 30: Sáinz. 2-0, min. 61: Nano.

Incidencias: Tarde fría en Zaragoza, con 13 grados al inicio del partido (las 16.00) y un cierzo fuerte, frío y molesto, pese al sol que lució todo el día. El césped de La Romareda presentó un buen aspecto. En las gradas hubo alrededor de 18.000 espectadores