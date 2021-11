La paradoja de los números del Zaragoza

Los números, fríos y rígidos en muchas ocasiones, esconden diferentes lecturas y paradojas de la actual situación del Real Zaragoza. Su presente deportivo, una vez escapado en Burgos de la interminable cadena de nueve empates consecutivos, se puede analizar desde diferentes prismas: no pierde desde agosto y enlaza once jornadas invicto; pero en cambio solo suma dos triunfos, el equipo que menos de la liga junto al Alcorcón, el Leganés y el Amorebieta. También es el que menos pierde (junto a la UD Las Palmas) con solo dos derrotas en 14 jornadas. Es, además, el conjunto menos goleado de la categoría junto al Almería (11 tantos encajados), pero también es el que menos marca (10, solo igualado por el colista Alcorcón). Es único que no ha ganado en casa, pero también es el que menos veces (una) ha caído a domicilio.

Las cifras de este inicio de campeonato son del todo paradójicas, inusuales y macadas por la cadena de nueve empates consecutivos de la que escapó este jueves en Burgos. Este triunfo, sufrido y conseguido a base de pico, pala y puntería, alarga así a once las jornadas en las que el Zaragoza no ha salido derrotado. El equipo de Juan Ignacio Martínez no pierde, concretamente, desde el pasado 30 de agosto, cuando cayó derrotado por 0-1 en La Romareda ante el Cartagena. Todavía en pleno verano, con el mercado de fichajes aún abierto (dos días después llegaría Valentín Vada) y el equipo en construcción. A pesar de la dinámica de empates que ha tenido al Zaragoza enredado en la zona de descenso, es una variable a ponderar.

Desde entonces, con los calores de agosto aún en el cuerpo, el Real Zaragoza no conoce la derrota. Bien es cierto que solo ha ganado en dos ocasiones, pero tampoco es una cuestión sencilla enlazar más de dos meses sin perder. De hecho, nadie lo ha logrado en esta Segunda. Tras el 0-1 ante el Cartagena, el bloque de Jim sumó su primer triunfo en Alcorcón (1-2) y, entonces, comenzó a parir la serie de nueve empates seguidos: Fuenlabrada (1-1), Real Sociedad B (1-1), Lugo (1-1), Oviedo (0-0), Huesca (0-0), Málaga (1-1), Ponferadina (1-1), Girona (1-1) y Mirandés (1-1). En El Plantío de Burgos (0-1) rompió de cuajo esta serie histórica y alargó hasta las once las jornadas en las que no conoce la derrota.

El Real Zaragoza encontró la puerta buena de salida, un giro que cambia (para bien) la dinámica de resultados en un momento crucial de la temporada y que supone una bombona de oxígeno para un vestuario que comenzaba a dar sus primeras señales de agotamiento futbolístico. La victoria, sin importar demasiado las formas ni los caminos, era lo que en el fondo se le demandaba a este equipo desde hacía semanas. Y esa llave la encontró, con su derechazo a la escuadra, Álvaro Giménez en Burgos. El tiempo dirá si se trata de un cambio de tendencia real o un hecho aislado.