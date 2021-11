Álvaro Giménez busca al aficionado con el que celebró su gol ante el Burgos

Álvaro Giménez fue el gran protagonista de este jueves en la victoria a domicilio del Real Zaragoza frente al Burgos. El equipo aragonés acumulaba nueve empates consecutivos, pero volvió a ver la luz con un derechazo del ariete zurdo, que se encontraba en una sequía goleadora, que rompió con fuerza y rabia en El Plantío.

Antes del gol ganador, el Real Zaragoza se temía lo peor. Los de Jim estaban, nuevamente, ante uno de esos encuentros que se podía atragantar. Ninguno de los dos equipos dominaba y, en territorio de un recién ascendido, los aragoneses veían cómo pasaban los minutos sin poder romper el maleficio del empate. Sin embargo, en el minuto 82, Álvaro Giménez tumbó la puerta. Tras un gran contraataque y un recorte para acomodarse el balón a su pierna mala, mandó el balón a la escuadra y le dio alas al Real Zaragoza.

Así fue el gol de Álvaro González en el encuentro entre el Burgos y el Real Zaragoza. La Liga

El momento se vivió con euforia y rabia entre los zaragocistas. Y el éxtasis se reflejó en el campo cuando, en la celebración del tanto, Giménez salió corriendo a la grada visitante de El Plantío para abrazar a los aficionados que se habían desplazado hasta Burgos.

Ese instante quedó fotografiado para el recuerdo. El delantero valenciano por fin logró estrenarse con los leones, y lo hizo por la puerta grande, en un partido que requería de un protagonista para inclinar la balanza. Sin embargo, Álvaro Giménez busca a otro héroe. Al hombre que le abrazó en el gol de la victoria.

Afición, me gustaría encontrar al hombre que he abrazado en el gol y regalarle la camiseta.



Twitter, haz tu magia 🙏🏼✨ @RealZaragoza pic.twitter.com/0vb0M9txKo — Alvaro Gimenez (@alvarogimenez1) November 4, 2021

"Afición, me gustaría encontrar al hombre que he abrazado en el gol y regalarle la camiseta", ha expresado el '9' del Real Zaragoza en Twitter. Y es que Giménez no quiere que este aficionado se quede tan solo con el recuerdo en la mente, sino que se lleve también a casa la camiseta firmada del gran protagonista del partido frente al Burgos.