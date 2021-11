Burgos, la salida de la espiral para el Real Zaragoza

La reiteración de empates ha pasado de curiosa a alarmante. Hace tiempo que dejaron de ser hechos aislados. La acumulación de nueve igualadas ya ha alcanzado la cota de récord. La anécdota reúne poca gracia y mucha cavilación. El problemón, además de en la tabla clasificatoria, se podría trasladar gráficamente a un plano. El Real Zaragoza se ha introducido en una espiral peligrosa. La línea curva generada por un punto que se va alejando progresivamente del centro a la vez que gira alrededor de él ya produce más de una cefalea. Descartes y Torricelli la estudiaron a fondo. Descartes, no los lesionados goleadores Narváez y Vada, sino René, filósofo, físico y matemático francés. Torricelli tampoco era el exdefensa leñero de la Juventus, sino Evangelista Torricelli, inventor del barómetro de mercurio. Descartes de jugadores básicos, cada vez más presión sin puntos que llevarse a la boca… Y una espiral de empates de la que hay que escapar cuanto antes. Un triunfo hoy en Burgos dibujaría la salida.

No puede alejarse más del centro el Zaragoza, tiene que dejar de girar en torno a las dudas en la nueva oportunidad que le ofrece el fútbol hoy al conjunto aragonés. Suma solo tres puntos más el Burgos, un recién ascendido que viene de ser goleado en Tenerife (4-0). Educado en el sufrimiento, con más ardor que juego, los castellanos bunquerizarán a su portero Alfonso con tres centrales más un mediocentro (Elguezábal) que habita en su semicírculo del área. Laterales largos de más vuelta que ida, Valcarce asomando. Arriba, a buscar a Guillermo, otro producto de Lezama, que ya le ha comido la merienda a Álex Alegría, que, igual que en la orilla del Ebro, tampoco ve puerta en la meseta castellana. Solo les faltaba el Toro… Con apenas esto, Julián Calero, exayudante de Fernando Hierro, ha construido un equipo que hoy saltará al campo en puesto de permanencia.

Llegan cansados los burgaleses, que regresaron a Castilla en la noche del martes tras el repaso en Tenerife. De 26 grados en Canarias a uno bajo cero en la madrugada de ayer. Hoy no helará, pero casi. Pero mucho más importante que la temperatura del ambiente o la del rival, la del Real Zaragoza. Se comenzó jugando con alegría, con un fútbol atrevido que invitaba al optimismo. Pero los manidos empates han endurecido el gesto del equipo. Jim ya se puso el abrigo y cambió bastante en Gerona. Con el Mirandés, el tempranero gol alteró el guión. En las dos últimas citas, se consiguió tomar la iniciativa en el marcador, pero no se supo conservar la ventaja, encajando en los minutos finales. Evidentemente, el problema del Zaragoza no se puede focalizar exclusivamente en ataque cuando no se es capaz de sujetar dos victorias que ahora pintarían un percal bien distinto.

El esquema ha cambiado un tanto. Y el talante, bastante más. El juego ha dejado de ser centrífugo y se torna centrípeto. Jim se ha abrochado la cremallera: Petrovic ha saltado al campo y Eguaras se ha sentado en el banquillo. Cierto es que Petrovic ha espabilado. Ha entrado para quedarse. Habrá que ver el encaje con Eguaras, activo necesario en la creación. Francho también tiene un sitio. James podría ser el cuarto medio. Con la línea de cuatro atrás, Nano Mesa y Álvaro Giménez deberán buscar la salida de la espiral, pues los goleadores Narváez y Vada siguen lesionados. Aunque yo pondría a Iván Azón. Porque, además de meter goles, en toda esta relación de nombres, después de Descartes y Torricelli, el que más entiende de geometría es el ariete y futuro ingeniero Iván Azón...