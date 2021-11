Jim: "Estoy convencido de que mañana nos vamos a traer la primera victoria"

Fue duro el final contra el Mirandés, con ese córner mal defendido que sustrajo dos puntos. Apenas, 48 horas después, apenas 24 horas antes del siguiente partido, el fútbol le vuelve a conceder otra oportunidad al Real Zaragoza,en ese caso en el estadio de El Plantío de Burgos. Jim lo valoró todo en la mañana de este miércoles. “El lunes sí que estábamos fastidiados todos. El luto duele. No puede ser de otra manera. Pocas horas. Después de la noche, enseguida estás con los jugadores. Yo, como responsable, tengo que estar más fuerte todavía. A partir de ahí, tenemos que competir mañana. Y ahora, en la sesión final que tenemos ya de preparar el partido, estaremos ya al 100 por 100 todos los jugadores, que es de lo que se trata. Tenemos ese partido en Burgos tan rápido como necesario para quitarnos ese mal sabor de boca del otro día”, se arrancó el técnico.

Jim se pide una revancha. “Como han sido dos partidos seguidos en la misma situación, con un botín ya ganado, la sensación es de que te lo han robado, te lo han quitado. Hemos valorado todas las cosas viendo el vídeo. Duele más con nuestra afición delante. Había una necesidad imperiosa porque no habíamos ganado como locales. Es verdad que el Mirandés tuvo sus opciones, que Cristian paró. Pero llegado ese momento del partido, prácticamente en el descuento... Solo habían sacado un córner, y encima en corto porque no tienen presencia, entran muchas circunstancias que entonces te penalizan. La mala fortuna fue eso. Pero en el fútbol, tenemos la suerte de que tenemos cada siete días hay un examen. Ahora hay una manera de revertir. No quiero justificar nada, pero mirad la jornada. Ayer se ganaron y empataron partidos en el descuento. El fútbol, en esos minutos finales, requiere mucha atención porque pasan muchas cosas”, confesó.

Jim tiene claro el objetivo ante la cita. El empate ya no vale. “Tenemos cosas que mejorar. Mañana en Burgos es el próximo partido. Toda la energía la tenemos focalizada allí, en ganar, porque es la manera de salir. Empatizo con la afición. Termina el partido y se van fastidiados. Dos partidos consecutivos que los teníamos, y no fuimos capaces. Ganar, en definitiva. De ganar a empatar cambia 360 grados. En esta categoría es muy difícil no perder. Pero no tiene ningún mérito, entre comillas, que estés 10 partidos seguidos sin perder (si no ganas). En Segunda División, eso es imposible. Estamos en una situación crítica. Y, de tres en tres, esos empates dan mucho”, mensuró.

Llegados aquí, Jim mostró su convencimiento en que el triunfo acaecerá en Burgos. “Parece incongruente por mi parte hablar de la trayectoria, pero yo creo que el equipo en la suma de las 13 jornadas hay muchísimas más cosas positivas que negativas. Es verdad que nos quedamos con los 15 últimos minutos del partido, pero 13 jornadas dan para mucho. Es cierto que la situación no engaña. No podemos poner paños calientes. Aquí hay una cosa que está clara: se trata de ganar, de actuar. Los futbolistas nos lo transmiten con su comportamiento día a día. Ha habido partidos mejores o peores, pero estoy convencido de que mañana nos vamos a traer la primera victoria después de esta mala racha”, señaló sin ambages.

Entre las notas positivas de las últimas horas se encuentra la mejoría de Narváez y Vada en sus lesiones. “Estamos contentos porque los plazos igual se pueden acortar. Ayer, con prevención, ya se incorporaron una parte del entrenamiento al grupo. Yo creo que es prematuro para esta semana todavía (su reaparición). Son lesiones muy traicioneras. El jugador tiene buenas sensaciones, pero cuando vaya aumentando la carga, cuando pasen al grupo, veremos. Creíamos que iban a ser de más larga duración, pero las sensaciones son muy buenas”, confirmó.

Eguaras no ha jugado en los dos últimos partidos. Jim apuntó que puede volver en cualquier momento. “Íñigo está haciendo una muy buena temporada, es verdad. Hubo una semana de tres partidos. Entró Petrovic y yo creo que lo hizo bien. Por eso repetí con él. No hay ningún problema. Íñigo puede entrar en el equipo en cualquier momento. Es muy buen jugador. Lo ha hecho muy bien el año pasado y éste”, confirmó.

En sus palabras finales, se reiteró sus convicciones. “No vengo aquí a justificarme nada. Son 13 puntos. Una media de un punto por jornada. Pero desde mi prisma veo que también hemos hecho cosas muy buenas. No voy a decir cosas malas porque alentamos a los rivales. Mi trabajo es intentar que el futbolista esté mañana fuerte. ¿Una victoria cambiaría muchas cosas? El ser humano crece mucho desde el estado anímico. Los estados de ánimo son importantísimos. Está siendo duro porque no se consiguen las victorias. Tres puntos nos pueden cambiar todo”, concluyó.