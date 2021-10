Real Zaragoza: ganar como necesidad

No estamos aquí para expresar mandatos ni órdenes. Pero, tal y como se está poniendo el percal, ya procede alguna solicitud, algún ruego, incluso deseo. Sí, después de encadenar ocho empates consecutivos (nueve en total, en 12 jornadas de liga), el Real Zaragoza se ha instalado al borde del abismo. Quizá sobre lo de al borde... A punto por jornada, el conjunto aragonés camina sobre ascuas, mora en el peligro. Y para escapar de las brasas de un descenso cada vez más cercano, hacen falta victorias. La necesidad apremia. Hace días que llegó el otoño, la hora ya la cambiaron anoche y, aunque todavía no hace biruji, conviene que el Real Zaragoza coja el abrigo y se vista de imperativo cuanto antes. Si no, se puede pasar otro invierno tiritando. Antes de que sea tarde, ¡ganad de una vez! Porque de abajo solo se escapa ganando, que es gerundio pero en este caso expresa una necesidad imperiosa. Hoy, ante el Mirandés, ¡gana de una vez, Zaragoza! (20.30).

La singularidad de la racha zaragocista genera multitud de análisis. Tanto empate da para muchos más debates que puntos. Que si encajamos poco, que si no nos tiran casi, que si la tocamos (o tocábamos) mucho, que si llegamos un montón... Vale, de acuerdo, el Zaragoza de este curso ha intentado asumir y en muchos partidos ha asumido el esfuerzo creador. Pero le ha valido de muy poco. Porque la única estadística válida para establecer ascensos y descensos la concretan los puntos. Todas las demás variables (los goles, las paradas, los porcentajes de posesión...) no determinan absolutamente nada. Puntos, puntos y nada más que puntos. Esa es la palabra clave. Y, ojo, la extrapolación de los puntos del Real Zaragoza (12 en 12 jornadas: 42 en 42 jornadas) daría como resultado el descenso de categoría. Por eso, hoy, ante el Mirandés, ¡gana de una vez, Zaragoza!

Una victoria aliviaría la escasez zaragocista. Tras ocho empates y una victoria anterior (en Alcorcón, único triunfo del curso), se podría decir y sería bien cierto que el Zaragoza lleva 10 partidos sin perder. Eso sí, si hoy perdiera o perdiese el Zaragoza, también se podría decir y sería igualmente cierto que lleva nueve partidos sin ganar... La indefinición inherente al empate da para divisar la botella medio llena o medio vacía. Aunque, en vez de divisar, convendría cesar la actividad contemplativa y llenar la botella de triunfos, que son las botellas que luego se pueden descorchar con alegría. Por eso, ¡gana de una vez, Zaragoza!

Jim prefiere verla medio llena. El técnico, perro viejo en Segunda, apuesta por el verbo sosegado, por el respaldo a los jugadores, por una crítica mucho más escasa todavía que la cantidad de puntos sumados. Sin embargo, ante el Girona dio un viraje radical en la alineación, indicador diáfano de que lo que ve, de que tanto empate y más empate, no le gusta. El Jim motivador que tomó al Zaragoza muerto en la bañera en diciembre pasado se ganó el respeto del zaragocismo. Verdaderamente heroica la permanencia. Este año, tomando el equipo desde el inicio, construyendo él la plantilla junto a Torrecilla, no estamos viendo al Jim motivador, sino al Jim entrenador. Y los resultados no acaban de llegar. Él mismo, hace solo cuatro días se percató, y dio un volantazo en la alineación. Lo cambió todo y estuvo a punto de ganar. Pero, en el marcador no cambió nada: volvimos a empatar. Hoy, en La Romareda, en el único campo de Segunda que todavía no ha visto ganar a su equipo, lo intentará. No comparecerán Narváez y Vada, los dos futbolistas más agresivos en ataque. Pero quien persigue un qué no debe importarle cómo. Hay que ganar y punto. Perdón: hay que ganar y tres puntos. El triunfo se hace imperativo. ¿El modo? Ya lo hemos reiterado: imperativo. ¡Gana de una vez, Zaragoza!