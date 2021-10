Jim: "Se trata de ganar, no hay más historias"

Ganar. Esa es la cuestión. Mucho más después de ocho partidos sin ídem (ni perder). Juan Ignacio Martínez reiteró hasta la saciedad el verbo de la primera conjugación que se plasma numéricamente en la tabla clasificatoria. Ante la visita del Mirandés de este domingo en La Romareda, dicho queda, la cuestión se resume sintéticamente con apenas dos sílabas: ganar. “Se trata de ganar, no hay más historias. Esa es confianza que estamos intentando transmitir. Pero yo no puedo venderos historias. Tenemos que actuar en el campo. Han venido mal dadas. A ver si el domingo conseguimos tres puntazos y por la noche estamos contentísimos”, subrayó Jim en el mediodía de este viernes.

El técnico pregonó una vez más su confianza en el plantel que gestiona, aunque para la cita no podrá contar con la aportación goleadora de Narváez y Vada, productores de seis de los ocho goles que lleva facturados el conjunto aragonés en el actual ejercicio liguero. “Hay convencimiento de que vamos a ganar, aunque la meta un defensa. De lo que se trata es de ganar el partido. Con la colaboración de los jugadores, los más cercanos a la portería son los delanteros, los que más posibilidades tienen de meter gol. También está el balón parado, las acciones de transición”, narró Jim.

Pese a la dura situación que retrata la clasificación, Jim valoró las fortalezas que ha mostrado el colectivo que pilota, sin esgrimir ninguna censura. “Si no (hubiéramos jugado bien), estaríamos en una situación mucho más crítica de la que estamos. En la botella, ¿miramos las jornadas que llevamos sin perder o las que llevamos sin ganar? Evidentemente, el equipo hace muchas cosas bien. Yo me pongo en la situación de los medios, de la afición. La afición quiere ver ganar a su equipo. Yo no le hago reproches al equipo para nada. El Real Zaragoza está demostrando compromiso, esfuerzo, el futbolista se deja todo. Esa confianza la vemos en el jugador, y estamos convencidos. Deseamos la palabra ganar, que tanto cuesta en esta categoría. Por merecimientos... Queremos que la afición se vaya contenta. No queremos hablar tanto, queremos actuar ya. Queremos que empiece el partido y que nos pongamos a actuar”, repitió.

Ante todo, Jim pretende evitar cualquier trauma en el análisis de la situación. “Aquí no hay reproches al jugador. Queremos ver aquello que podemos mejorar. La victoria nos está costando tanto… Son detalles pequeños pero decisivos en el fútbol. Son esos puntos que se quedan en el camino. La motivación es que no vuelva a suceder. El futbolista es el primero que desea ganar y transmitir la alegría a todos. Hay más ganas por el ambientazo en La Romareda. Son momentos únicos. El reto personal del jugador es darle una alegría a esas personas que han sufrido tanto esta temporada. Como local no estamos siendo un equipo fiable y queremos romper esa dinámica”, aseguró.

Jim también auscultó el estado físico con que el Real Zaragoza afrontará la cita. “En principio, lo que vosotros conocéis en el tema de Juanjo Narváez y Valentín Vada. Su evolución ha sido buena, pero es muy precipitado para cualquier acontecimiento tan rápido. Los demás jugadores están todos. Esperamos que en la última sesión de mañana estén todos disponibles”, afirmó. No obstante, el técnico invitó a centrarse más en los presentes que en los ausentes. “Con el cariño a todos los jugadores que tenemos, ahora mismo la energía tiene que estar en los que tenemos para el partido. Los plazos de recuperación se pueden acortar por las sensaciones de los jugadores. Han demostrado en otras situaciones que quieren jugar. Ya sabéis cuando Juanjo se subió al autobús a Lugo con molestias y tuvimos que echar mano de él y jugó. El otro día jugó 90 minutos permitiéndole jugar al estar caliente. Pero ahora tenemos que centrarnos en el Mirandés”, insistió.

También hubo un apartado para Petrovic. “Es un jugador que el club hizo un esfuerzo para traerlo. Jugó unos minutos y no estaba en forma. Esa precipitación que yo tuve se le volvía en contra al equipo y a él. Es un buen jugador que nos puede dar”, confió.

Juan Ignacio Martínez también se escrutó a sí mismo en la auditoría previa a la visita del Mirandés. “Me miro al espejo. Creo firmemente en el trabajo. Me cuestiono cada entrenamiento, cada jugada. El día que no esté preparado para entrenar al Real Zaragoza, seré el primero que se lo transmita al club. Es un reto. El otro día le dije a los jugadores que yo no vine para salvar al Real Zaragoza: he venido al Real Zaragoza para cotas mayores. Ahora tenemos que ganar en La Romareda porque fuera iremos sumando, para que el equipo crezca en autoestima y convencimiento. Mi motivación le llega al jugador. Así lo percibo día a día”, verbalizó.

La disección del Mirandés clausuró la comparecencia. “Hay dos Mirandés: uno como local en Anduva y otro fuera de casa. Es un equipo que juega muy bien en transición a la contra, con jugadores cedidos de otros clubes con un talante ofensivo muy bueno. Viene de dos derrotas, pero ganó por ejemplo en Ibiza, que es un campo muy difícil. El Zaragoza está herido y ese orgullo lo tenemos que sacar el domingo desde el minuto 1”, concluyó Jim.