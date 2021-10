Juanjo Narváez no estará en Gerona

Juanjo Narváez no será de la partida en Gerona. El atacante colombiano no ha superado los problemas musculares que arrastra del partido del jueves contra la Ponferradina y Juan Ignacio Martínez se ha visto obligado a descartarlo para el crucial duelo de este lunes (21.00) en Montilivi.

Narváez no se entrenó este sábado junto al resto de compañeros y finalmente se han confirmado los malos augurios: no está en condiciones de jugar y el entrenador alicantino prefiere no arriesgar con uno de los puntales de la plantilla.

Así, Javi Ros será quien ocupe su lugar en la convocatoria que Jim ha ofrecido este domingo. Además del tudelano, viajarán a Girona Cristian Álvarez, Álvaro Ratón (porteros); Jair, Clemente, Francés, Chavarría, Nieto, Fran Gámez, Lluís López (defensas); Petrovic, Adrián, Vada, Igbekeme, Zapater, Bermejo, Francho (medios); Yanis, Nano Mesa, Borja Sainz, Álvaro Giménez e Iván Azón (delanteros).

En total, son 23 los futbolistas citados para un compromiso, el que el Zaragoza disputará este lunes a partir de las 21.00 en Gerona, que debe traer la reacción del cuadro aragonés ante un rival directo en la zona baja, que en estos momentos ocupa los puestos de descenso.

El Real Zaragoza ha llevado a cabo en la mañana de este domingo su último entrenamiento antes del importante choque. En este ensayo, los zaragocistas han desarrollado una completa sesión de trabajo en la que han incidido en los aspectos técnico-tácticos y en afianzar los automatismos definidos para el duelo de la decimosegunda jornada liguera.

El citado Juanjo Narváez, al igual que el sábado, no ha participado en el trabajo grupal por precaución al persistir las molestias musculares que arrastraba en las últimas fechas.