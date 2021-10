Francho Serrano busca su sitio en el once

Los viajes con la selección, los problemas físicos, la competencia en su zona del campo, las variantes ensayadas por Juan Ignacio Martínez… Entre unas y otras circunstancias, Francho Serrano aún no se ha estabilizado en el once de la temporada con el protagonismo que le otorgó su imponente irrupción en el primer equipo la pasada semana. Una lesión con la selección española sub 21, en un entrenamiento, le apartó de los dos últimos encuentros, frente a Huesca, en donde aun con todo no iba a estar por su compromiso internacional, y contra el Málaga. Tampoco fue titular contra el Oviedo, saliendo en la segunda mitad de ese partido después de caerse del once de modo sorprendente. Y también se perdió las citas contra Cartagena y Alcorcón por sus obligaciones con la selección menor.

Todo esto ha impedido a Francho afianzarse en un once que tiene ahora mismo en su tercer hombre del centro del campo el principal foco de inestabilidad de los planes de Jim. Eguaras y Zapater se han atornillado como fijos en esa zona del campo, una de las más competidas y nutridas de la plantilla. Vada, James Igabeke, Petrovic, Adrián, Javi Ros… Juan Ignacio Martínez gestiona diferentes variantes y perfiles en la demarcación.

Francho, este año, está ocupando funciones y roles ligeramente distintos al pasado. Entonces, jugaba más cerca de Eguaras en la construcción y canalización del juego, en la zona en la que el joven canterano -ha cumplido esta semana los 20 años- ha crecido como futbolista y se ganó sitio en la primera plantilla como un mediocentro mixto, no tan posicional como en su orígenes, sino con ciertas libertades tácticas para pisar los metros finales. Esta temporada, Jim aún lo ha adelantado más en el campo, adjudicándoles más funciones de número 10 que de número 8, y Francho aún no ha presentado una adaptación consistente a esas renovadas obligaciones.

El lugar, y las funciones, donde mejor rindió la pasada campaña es propiedad ahora de Alberto Zapater. Una mezcla entre canteranos que no ha terminado de cuajar en los partidos de esta temporada y en la que a Francho no se la ha adivinado la desenvoltura y naturalidad del fútbol con el que dejó su huella el curso pasado.

Recuperado de sus problemas físicos, Francho se perfila como una de las posible modificaciones novedosas de Jim en el partido de este jueves en La Romareda contra la Ponferradina. En caso de producirse este regreso al once, queda por descubrir en dónde y en lugar de quién. Si retoma el rol de la pasada campaña o sigue representando el volante interior más avanzados dentro de la configuración del centro del campo del Real Zaragoza, sector, tendiendo más a la mediapunta, en el que Vada ha jugado los últimos partidos.