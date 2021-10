Jim: "No nos pueden hacer gol en un córner a nuestro favor"

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez, admitió la «mala primera mitad» completada por su equipo, además de lamentarse por «las facilidades» que tuvo el rival para adelantarse en el marcador al poco de la reanudación. Sin embargo, también subrayó «la reacción» protagonizada por sus jugadores, quienes contaron con ocasiones suficientes para haberse adjudicado la victoria.

«Estamos muy apenados, porque hemos perdido en casa dos puntos ante la Ponferradina. Sin desmerecer al rival, que ha hecho un gran trabajo, creo que el Real Zaragoza ha tenido las mejores oportunidades para ganar. Me acuerdo por ejemplo de la última, la de Vada;de haber entrado, ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa», explicó el técnico del cuadro aragonés nada más finalizar el encuentro.

Jim, en cualquier caso, consideró «muy grave» el error de su equipo en el gol de la Ponferradina, originado en un saque de esquina a favor. «El Real Zaragoza siempre va a tener sus opciones, y más en nuestro estadio. De ahí que sea incomprensible que nos metan ese gol;es algo que no puede sudecer. Es un error que Íñigo (Eguaras), que tiene una tarjeta, sea el último hombre en cerrar», sostuvo el técnico, que se lamentó del desenlace:«El balón parado es arma muy importante en el fútbol. Y en un córner a favor nos han metido un gol en contra. No puede pasar», insistió Jim, quien sin embargo dijo ser «el máximo responsable»de ese error.

Pero el partido también tuvo «aspectos positivos», según explicó el preparador del Real Zaragoza. «Con el gol en contra hemos sabido responder. El equipo le ha echado casta, orgullo, raza. Ytras empatar, ha tenido ocasiones para haber sumado la victoria», destacó el entrenador del equipo aragonés,sin ocultar en ningún momento el mal primer tiempo de sus jugadores: «En la primera parte hemos estado lentos en la circulación de balón, muy alejado de lo que queremos ser», analizó.

Además, Jim admitió también que el Real Zaragoza «lleva muchos empates» ya en el presente curso, al margen no haber ganado aún en casa, pero se mostró convencido de la reacción de sus futbolistas:«Va a ser un campeonato muy igualado. La Liga es muy larga y estoy seguro de que los triunfos acabarán llegando», anunció.

Vada, enfadado

«Hay que salir con otra actitud», advirtió Vada, centrocampista del Real Zaragoza, nada más finalizar el choque ante la Ponferradina. «Nunca hemos ido ganando ningún partido», se quejó el argentino, quien insistió en la idea de «salir a ganar ya desde el primer minuto» porque, de lo contrario, «después siempre toca ir contracorriente».

«Tras el gol hemos mostrado otra actitud, pero eso no es suficiente. Hay que hacerlo antes, y más aún con este estadio, con esta afición. Es una cuestión de actitud», reiteró el futbolista argentino, quien dio el empate a su equipo al transformar una pena máxima en el tramo final.

Mientras, el entrenador de la Ponferradina, Jon Pérez Bolo, se quejó del desenlace del duelo cuando su equipo había inclinado el duelo claramente a su favor. «Cuando mejor lo teníamos, con el 0-1 y el partido controlado, el Real Zaragoza nos han pillado en una contra y ahí ha llegado el penalti. Apartir de ahí, ellos se han venido arriba. Ha sido una lástima, porque no tendríamos que haber cometido ese error, no tendríamos que haber permitido esa contra», señaló el técnico de los visitantes. «Hemos hecho un gran trabajo, sobre todo en una primera mitad en la que ellos no han tenido ocasiones. Ydespués, con el choque controlado, hemos permitido ese contragolpe», insistió el técnico, quien alabó la propuesta futbolística del Real Zaragoza, «un equipo al que únicamente le falta materializar sus numerosas ocasiones».