Jim: "Hay que pegar un salto de tres puntos y no lo estamos haciendo"

Diez puntos en 10 partidos. El equipo que (casi) nunca pierde. El mismo equipo que (casi) nunca gana. Otro empate, y ya van seis de una tacada. Al menos marcó Juanjo Narváez. Sí, por fin volvimos marcar, que desde el 26 de septiembre no contábamos ni cantábamos gol. Y gol en juego. Y gol del máximo goleador del pasado curso y probablemente de éste. En esta racha de igualadas, también marcaron Vada (Fuenlabrada) y Borja Sainz (Lugo), pero los dos de penalti. Y otro de Narváez (Real Sociedad B), también en juego. Si quitamos el partido victorioso de Alcorcón, solo ha marcado Narváez en juego en lo que llevamos de temporada. Menos mal que marcó ayer... Si no, el recuento en la tabla clasificatoria sería más pobre todavía: hubiéramos perdido. En estas, el jueves llega la Ponferradina a La Romareda. Cansa tanto empate. Los empates no alimentan demasiado. Más bien, desconciertan. Por eso Juan Ignacio Martínez ya se refirió anoche al futuro, a la próxima cita. Y es que el presente, el pasado más inmediato, ayer, más de lo mismo.

Antes de trasladarse al jueves a La Romareda, Jim habló del careo de La Rosaleda. "Nos han llevado a situaciones difíciles. También hay que considerar la dificultad de haber encajado gol, de ir a remolque, que es lo que nos censuramos en el equipo. En este campo, el Málaga genera. Están siendo muy regulares como locales. En La Rosaleda no habían encajado gol. Estábamos cómodos en la posesión aunque no tuviéramos colmillo en el área. Cuando nos han metido gol, hemos tenido la suerte de empatar antes del descanso", reconoció.

Jim planteó alternativas en la segunda mitad. "Es verdad que en la primera parte el Málaga nos ha generado peligro, pero eran jugadas en las que teníamos control. Sí que ha habido indecisiones en el balón parado, hemos tenido una serie de lapsus. Y en el fútbol profesional, te penaliza mucho. Hay que ser mucho más firmes, mucho más seguros, y a partir de ahí buscar la portería rival. En la segunda mitad, el equipo ha estado mucho más firme", argumentó.

Llegado aquí, aquilató la trascendencia el encuentro del jueves. "Agradezco que veáis la botella medio llena. Para mí es positivo y para el equipo. La verdad es que llevamos un dinámica… Para hacer buenos estos puntos, tienes que pegar un salto de calidad de tres puntos, y no lo estamos haciendo. Ahora, el jueves tiene que ser la definitiva. Máximo respeto a la Ponferradina, pero La Romareda tiene la necesidad de ser feliz una noche en casa y ganar el partido. Este punto que sacamos fuera se hace bueno con una victoria en casa. Se nos está resistiendo. Esperamos que llegué el próximo día", subrayó.

Lo mejor del partido para el Real Zaragoza lo constituyó el retorno del Juanjo Narváez goleador. Jim alabó al colombiano. "Juanjo está bien. Ha estado durante dos o tres semanas ‘tocadete’, con molestias físicas. Y eso le honra. Me decía que cuente con él para lo que haga falta. Se pegó el viaje tan largo a Lugo… Va creciendo, las molestias van remitiendo, es una persona muy fuerte mentalmente y es muy bueno que esté para el equipo", repitió el técnico.

Antes de clausurar la comparecencia en la sala de prensa de La Rosaleda, Jim encontró fortalezas en la actuación de su equipo. "Se juntan circunstancias. El hecho del empate a uno, te vas al vestuario algo más fuerte, no sales con la ansiedad… Frenamos todo el ataque que el Málaga estaba desarrollando. Hemos tapado esos espacios que en la primera mitad no hemos hecho tan bien. A partir de ahí, el equipo ha crecido bastante", concluyó Juan Ignacio Martínez.