El Real Zaragoza busca su segunda victoria

¿Y la segunda victoria para cuándo? Juan Ignacio Martínez, Jim, quiere que sea hoy. Ya. Sin más dilaciones. En el estadio de La Rosaleda (20.30/Gol y Movistar). Las cadenas del empate atan y maniatan al Real Zaragoza desde hace cinco jornadas, en una larga sucesión que no cesa y que no deja de ser un incordio a diferentes niveles. Las últimas tablas se ubican en La Romareda, a puro de sellar cierres a cero ante el Oviedo y el Huesca, en el reciente derbi aragonés. Ni pierde ni gana el conjunto de Jim, del que podría decirse desde cierta perspectiva que se ha instalado en una tibia forma de pasar por la competición. Sin embargo, a nadie escapa que el hecho de ir paso a paso, punto a punto, penaliza. Castiga. Al menos lo hace desde un punto de vista estético, cuando se mira a la clasificación. Allá abajo ha quedado alojado el conjunto de Jim, que, en términos generales, hace bien las cosas, domina a veces los tiempos, los espacios, el uso del balón y hasta somete al rival; pero no acaba de terminar la obra sobre el campo, sus ofensivas, por causa del sabido fenómeno de divorcio con la suerte del gol.

Es preciso reconocer, no obstante, que frente al Huesca anduvo próximo el Real Zaragoza al triunfo, hurtado a los haberes blanquillos durante la segunda mitad de aquel encuentro de rivalidad próxima por dos razones principales: el extraordinario estado de forma de su guardameta, Andrés Fernández, y una dosis de mal fario, que en esta ocasión sufrió en primera persona Álvaro Giménez.

Tan cerca sintió entonces la victoria Juan Ignacio Martínez que el técnico alicantino no piensa en otra cosa que no sea el triunfo en el choque de hoy, con el estadio de La Rosaleda como foro. Fuera de casa se conquistaron los primeros laureles (en Alcorcón) y fuera pueden obtenerse los segundos. El Real Zaragoza ha cerrado la puerta de Cristian en las últimas jornadas, ha adquirido solidez en defensa y ha mostrado un tono que no casa con la zona de descenso que ocupa. Le falta el gol, el gol que lo aúpe, que lo eleve por encima de donde está y lo acerque a las prestaciones que pretende Jim. El esqueleto básico del equipo es perfectamente reconocible.

Acaso el entrenador pueda introducir alguna variante; pero ligera, y más en función de las circunstancias y lesiones que de otros factores. Arrastra problemas físicos Nano Mesa, que se ha quedado fuera de la convocatoria. Parece más que probable la titularidad de Álvaro Giménez, a quien se le vieron maneras de buen delantero ante el Huesca, por más que errara un penalti. Por su parte, Alejandro Francés, de regreso de su participación con la selección española sub-21, está a disposición. No ha viajado Francho, por precaución, tras sentir molestias con la sub-21.

El Málaga, mientras tanto, vive un poco por encima del Real Zaragoza en términos de clasificación. A ambos equipos les separan únicamente tres puntos, un partido, una distancia corta en una liga en la que todavía no se han abierto brechas significativas y en la que ganar una tarde supone cambiar de estado. El conjunto andaluz ha anotado hasta aquí ocho goles y ha encajado once, datos que quizá sean referencia de sus capacidades. Las victorias que ha logrado relatan historias trazadas ante escuadras que denuncian debilidades en este comienzo de campaña: frente al Alcorcón, Girona y Fuenlabrada. Una tarde sufrió una debacle, frente a la Ponferradina, que le endosó cuatro goles. En su estadio, en todo caso, todavía no conoce la derrota. Es allí, precisamente, donde se alimenta.