Jim y el reino del empate

El Real Zaragoza ha encadenado cinco empates consecutivos, una secuencia atípica de resultados que sintetiza mejor que nada el estado actual de su fútbol: es un equipo al que le cuesta ganar, pero también es un hueso duro de roer, al que es complicado vencer. Las igualadas consecutivas contra Fuenlabrada (1-1), Real Sociedad B (1-1), Lugo (1-1), Oviedo (0-0) y Huesca (0-0), unida a la del debut liguero contra el Ibiza (0-0) convierten al conjunto aragonés en el rey del empate en Segunda, junto al Oviedo. Los asturianos han firmado también seis partidos con tablas y son octavos. El Zaragoza es 19º. ¿Cuál es la diferencia? Una victoria más y una derrota menos del Oviedo. Así están las cosas de comprimidas, parejas e imprevisibles en Segunda División y por eso ahora, aún, cualquier juicio categórico puede envejecer muy mal.

El Real Zaragoza se ha abonado al empate y como resultado de naturaleza neutra que es permite todo tipo de conclusiones. El equipo de Jim está tan cerca del triunfo como de la derrota, y esta es una seña de identidad que ya la pasada temporada definió su reacción en la clasificación. El Zaragoza, desde que Jim tomó el mando en diciembre de 2020, es, ante todo, un equipo de empates. De los últimos 16 partidos oficiales (los nueve primeros de esta campaña y los siete últimos de la pasada), el Zaragoza ha empatado 9, es decir, el 56% de sus encuentros, más de la mitad. A los seis empates de esta temporada, hay que añadir tres del tramo final de la pasada campaña: Sporting (0-0), Lugo (2-2) y Espanyol (0-0). Si se amplia la horquilla representativa a los últimos 21 partidos -equivalente a media vuelta de competición-, los empates siguen siendo protagonistas: 11, un 52%, agregando las igualadas contra Cartagena (0-0) y Logroñés (1-1) de la pasada temporada. En total, desde que Jim se hizo cargo del Real Zaragoza, un total de 33 partidos de liga, ha empatado el 40% de esos encuentros (su balance es: 11 victorias, 13 empates y 9 derrotas).

En los primeros doce partidos de Jim, solo se registraron dos empates. Fue cuando el equipo sentó las bases de su reacción con seis triunfos. A partir de ahí, el Zaragoza se encaminó hacia un fútbol de supervivencia, de juego prudente y conservador, con mínimos riesgos que produjo enfrentamientos muy bloqueados, con un valor decisivo de los pequeños detalles. Así, el Zaragoza, si ganaba, ganaba por la mínima. Si no, empataba en la mayoría de las jornadas.

Esa tendencia se afianzó en los 2-3 meses finales de la temporada, hasta que se conquistó la permanencia, y se ha trasladado a la actual en un equipo de similares registros, más animado en lo ofensivo, con líneas más adelantadas y una vocación más ambiciosa, pero con una estructura de plantilla muy parecida. El Zaragoza sigue sufriendo falta de gol, y eso le obliga a un funcionamiento defensivo eficaz, sólido y seguro, y, por derivación, a partidos que suelen caminar por la final línea del empate.

La historia reciente ha revelado la importancia de, ante todo, no perder en Segunda, fruto de una igualdad paradigmática entre los equipos. Exceptuando la temporada pasada, y alguna otra con puntuaciones altas en la zona de ascenso, los equipos con muchos empates ha tendido a estar en el vagón delantero. Hace dos temporadas, por ejemplo, el Rayo Vallecano se quedó a un punto de play off con 21 empates. El Deportivo se metió en play off en la 18-19 con 17 tablas en sus cuentas. Y en la 16/17, el Tenerife fue 4º con 18 empates, el Cádiz 5º con 16 y el Huesca acabó 6º con 15. Un año antes, el Nástic hizo 3º con 17 empates. O el mismo Zaragoza en la temporada 14-15, con Popovic de entrenador, se metió 6º con 16 empates (más 14 victorias y 11 derrotas). Ese mismo año, el Sporting ascendió directo como subcampeón con 19 empates (solo 2 derrotas).

De por qué lado de la cuerda desequilibre el Zaragoza su actual dinámica de empates dependerá su camino en la temporada. Si agrega un par de victorias en los próximos partidos, subirá como la espuma. Si suma derrotas, la historia será bien distinta.