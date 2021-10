Jim: "Hemos merecido la victoria"

"Buenas noches, por decir algo", dijo Juan Ignacio Martínez nada más pisar la sala de prensa. Saludo y resumen sintético de la noche. Otro punto contradictorio. Y van... Jim continuó con su ejercicio de contrición. "Quiero pedir disculpas hoy porque sabemos que un gol lo metía la afición, pero en la práctica hemos quedado 0-0. La llegada al estadio ha sido impresionante, espectacular. En la charla de partidos, todos los jugadores querían brindar esa victoria a la afición. No es normal este ambiente en Segunda División", explicó, para después echarle un capote a los futbolistas. "No podemos reprocharle nada a los jugadores. Yo creo que han hecho un partido magnífico en todos los aspectos. Se han generado ocasiones por banda. El Huesca también tiene su mérito. También ha tenido sus acciones. Pero el merecedor de la victoria hemos sido nosotros", enfatizó el técnico zaragocista.

El Zaragoza no pierde, pero tampoco gana. Y para salir de abajo, hay que ganar. "Nos falta ese puntito de acierto, esa pizca de suerte necesaria en el deporte. Cuando no tienes esos detalles… Todos nos frotábamos las manos con el penalti y ha pegado en el palo. Y no se le puede decir nada a Álvaro pues ha hecho una segunda parte magnífica. Le había pegado en una jugada anterior a ese mismo palo, que podía haber sido gol. Son cosas del fútbol y ahora solo nos queda levantarnos, remar rápido porque en seguida tenemos Málaga. Lo que no hemos conseguido en La Romareda lo tenemos que conseguir fuera de casa", deseó.

Jim no gana, pero sigue creyendo. "Yo también estoy fastidiado. Yo también soy de carne y hueso. Lo importante es que el equipo siga creyendo en lo que hace. Estamos más cerca de la victoria de la manera que lo estamos intentando. Estoy muy fastidiado porque es un espectáculo el sentimiento que hay en la ciudad, que hay en la afición. Todas las personas que nos han esperado dos horas antes del partido… Es increíble. Estábamos convencidos de que ganábamos el partido y no ha podido ser", se lamentó.

Pese a su fútbol, el Zaragoza sigue en el sótano clasificatorio. "El fútbol es gol, meter un gol más que el rival. Y nosotros no lo estamos haciendo en este momento. Un punto es bueno en un trayecto largo, pero en este momento se queda pobre porque estamos en una situación baja en la clasificación. Evidentemente, cuando se sumen victorias, todos estos puntitos que vas sumando son buenos. Nosotros queríamos ganar y no ha podido ser. Tenemos que levantarnos lo más rápido posible", verbalizó.

También le dedicó una glosa al rival. "Al Huesca lo he visto valiente. Ha presentado un once ofensivo. Han venido a ganar los tres puntos. Nos han pegado dos o tres sustos, hay que reconocerlo. Es un equipo que tiene su calidad. Hay que felicitarle por el punto que se llevan. En la categoría hay muchísima igualdad", concluyó Juan Ignacio Martínez.