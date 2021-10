¿Jugará Javi Ros sus primero minutos de la temporada con el Real Zaragoza?

Javi Ros y el portero del filial Acín son las dos caras nuevas en la lista de convocados del Real Zaragoza para afrontar el partido de este lunes en La Romareda ante la SD Huesca. Las bajas de los internacionales Francho, Francés y Yanis, en un punto de la temporada donde la Segunda División española sigue activa en pleno parón mundial por una nueva 'ventana FIFA' de partidos de selecciones en todo el planeta, reducen a 22 esta citación, en la que entran estos dos jugadores, inhabituales en condiciones normales.

Ros, uno de los capitanes del equipo blanquillo y, en estos momentos, el que más temporadas seguidas suma en la plantilla, un total de siete, aún no ha jugado ni un segundo en lo que va de liga y apenas ha estado inscrito en tres actas. El cuerpo técnico no cuenta con él, algo que ya le comunicó durante el verano, una circunstancia que no impidió que el de Tudela decidiese permanecer en Zaragoza y no buscase una salida a otro club, como se le instó.

¿Jugará Javi Ros ante el Huesca sus primeros minutos del curso? ¿O su inclusión en el grupo es mera anécdota, favorecida por las circunstancias excepcionales de esta jornada? El desarrollo de los acontecimientos será quien dé luz a esta cuestión, que en el arranque de la temporada está en los terrenos de lo secundario pero que, tal vez con el paso de las semanas, pudiera adquirir otros derroteros.

Ros dejó de jugar en diciembre del año pasado (el último día en que se vistió de corto sobre un campo fue en la Copa, en el campo de El Malecón de Torrelavega), tras reincidir los problemas en el cartílago de una de sus rodillas, de la que ya fue operado con anterioridad. Tras cubrir la pretemporada con cierta normalidad, el navarro es el único de los aptos físicamente que no ha llegado a estrenarse en las primeras 8 jornadas ya disputadas.

En la lista de Jim están Cristian Álvarez, Ratón y Acín, tres guardametas; y, como jugadores de campo, Gámez, Chavarría, Nieto, Lluís López, Clemente, Jair, Petrovic, Eguaras, Zapater, Javi Ros, Igbekeme, Adrián González, Vada, Sainz, Bermejo, Narváez, Nano, Álvaro Giménez y Azón.

Enfrente, la SD Huesca no ha facilitado aún su convocatoria. El entrenador, Nacho Ambriz, está pendiente de si puede contar o no con el extremo Ferreiro.