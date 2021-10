Zapater: "Si no se gana, es que hay que hacer bien más cosas"

Alberto Zapater, el capitán del Real Zaragoza, volvió este martes a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva. Es semana importante, clave para el futuro inmediato de un equipo, el que dirige Juan Ignacio Martínez 'Jim', que se ha atascado en la tabla en un mal inicio de temporada. Llega el Huesca a La Romareda, un partido especial siempre en la última década de penurias. Todo se junta, así que el ejeano ejerció de portavoz con hondura, como siempre.

"Hay que mirar las cosas positivas, pero también las negativas. Todo es importante. El otro día (tras empatar 0-0 contra el Oviedo en casa), las sensaciones en el vestuario eran de derrota. Porque tenemos la necesidad de ganar, claro está. Y estamos como estamos. En casa no hemos ganado todavía. Y hay muchos puntos por ahí perdidos, que no van a volver, aunque los hayamos merecido. La realidad es que no están", comenzó valorando el de Ejea de los Caballeros, siempre fiel a la sinceridad y al mensaje pleno de franqueza.

Zapater es indomable en sus opiniones. Son las suyas, limpias, cristalinas. "Es verdad que es pronto, que estamos haciendo las cosas bien, que no nos tenemos que desviar del camino... pero hay que dar algo más. Si no se gana, es que hay que hacer bien más cosas, todos", añadió para evidenciar que el Real Zaragoza de las 'buenas sensaciones' visto hasta hoy es un equipo insuficiente para vivir tranquilos en la categoría. Zapater pide realidades, certezas, puntos y victorias. Como todo el zaragocismo. No se esconde el cincovillés.

"Por ejemplo, necesitamos ponernos por delante en el marcador algún día (no lo ha hecho jamás con el 1-0 hasta hoy el cuadro blanquillo). Con un 1-0 a tu favor haces que todo cambie, que el partido sea diferente, que el rival juegue distinto. Yo confío en que eso llegará", echó sobre la mesa Alberto como reto a todo el equipo.

Zapater asume que el riesgo de entrar en crisis, aunque la palabra de marras siga siendo tabú in voce, está ahí al lado si el Real Zaragoza no logra ganar al Huesca el lunes. "Con 4 o 5 puntos más, veríamos todo de otra manera, y los pudimos haber sumado ante la Real Sociedad B, el Fuenlabrada o el Cartagena. Si tu ganas, las victorias siguientes vienen solas. Y, si no, ocurre lo contrario. Ahora existe ansiedad, presión, esos factores con los que tenemos que saber jugar a partir de ahora, porque están aquí. Competimos bien, pero estamos abajo en la tabla. Necesitamos puntos. Por esto necesitamos ganar ya. Todos. Nosotros, vosotros (la prensa) y la afición", admitió el '21' zaragocista.

El falta de gol, la gran lacra del equipo

Tampoco eludió Zapater el asunto más candente que asoma en todas las tertulias y debates del zaragocismo: la ausencia de gol, la falta de puntería, la falta de destreza de los rematadores que está lastrando al equipo hasta la posición 20ª de la clasificación, antepenúltimo, con solo 5 goles anotados en 8 partidos.

"El gol es por lo que más se paga, el gol es lo más difícil en el fútbol. Yo, sin ir más lejos, podía haber hecho dos en los últimos partidos. Uno en Lugo (de cabeza, en el primer cuarto de hora) y el otro ante el Oviedo aquí (se le marchó alto un disparo a placer en el borde del área). Y si hubieran entrado, seguramente estaríamos hablando ahora de otra forma. Puede ser que llegue el día en el que, sin querer, empiecen a entrar. Tanto en juego como a balón parado..." dejó en el limbo el capitán, como acto de fe y poniéndose él por delante de la culpabilidad de los errores ante las porterías rivales, sin citar en ningún momento a sus compañeros delanteros, los grandes señalados por este mal endémico desde el año pasado.

Por último, Zapater respondió a la pregunta en la que se recordaron sus comparecencias en la terrible campaña anterior, donde el descenso a Segunda B merodeó al zaragocismo durante 8 meses de calvario. ¿Temen volver a caer en el mismo bucle?

"Debemos tener una mentalidad ganadora, confío en que no se repita. A todos nos gustaría ser ahora el Sporting, y vernos arriba en la clasificación. Así sería más fácil jugar cada jornada y ese ambiente nos traería más puntos más fácilmente. Pero estamos abajo, por el momento. Y la Segunda División puede cambiar las cosas en dos partidos, quizá en uno. Un gol cambia todo. Una victoria modifica la visión de lo que se hace. Yo confío mucho en que vamos a salir de ahí", remató el veterano centrocampista.