Jim: "Un partido lo cambia todo"

Juan Ignacio Martínez sigue sin querer oír hablar de “psicosis ni ansiedad”. Las urgencias clasificatorias que atraviesa el Real Zaragoza, en opinión de su entrenador, únicamente deben servir como “motivación”. El alicantino está convencido de que “un partido puede cambiarlo todo” y confía en que sea este mismo sábado, contra el Oviedo y en un estadio de La Romareda que por primera vez en año y medio podrá volver a llenarse.

“Creo que se trata de encadenar victorias. Todo lo demás no vale en el fútbol. Si ganas partidos eres muy bueno y, si no, la labor del entrenador no sirve. Por eso es fundamental que la autoconfianza de los jugadores crezca ganando”, ha valorado el preparador zaragocista, que podrá contar con su plantel al completo.

“Hoy han entrenado todos. Las sensaciones son buenas y creo que voy a disponer de toda la plantilla. Fran Gámez no entrenó el jueves por precaución pero, a fecha de hoy, está para jugar”, ha adelantado Jim, antes de entrar a analizar al rival, un Oviedo que ocupa la octava posición y sobresale por su fiabilidad defensiva, habiendo encajado solo seis goles.

“Son un equipo que junta bien sus líneas y se encuentra cómodo sin balón. Ahí no podemos equivocarnos; tendremos que tener mucha precisión y paciencia porque ellos, cada vez que roban, tienen una transición mortal. Tienen jugadores muy rápidos y habrá que mantener una concentración tremenda”, ha pormenorizado Martínez, recordando que los dos exzaragocistas que regresan a La Romareda con el cuadro asturiano, Pombo y Bastón, “querrán hacerlo bien aquí”.

Jim no ha querido entrar a valorar las futuras bajas de Francés y Francho en el derbi contra el Huesca, subrayando que ahora su único objetivo es preparar la visita del Oviedo con todos sus efectivos, y tampoco ha aceptado que el límite salarial del Real Zaragoza, hecho público este jueves junto al resto de los presupuestos de la liga, pueda ser utilizado para justificar los malos resultados.

“El presupuesto, ni mucho menos, debe servir como excusa. Tenemos un gran equipo. No lo digo por quedar bien. No hay que buscar la excusa fácil. Mis premisas son: compromiso y cero excusas. El fútbol son once contra once y, si el talento de los rivales nos supera por momentos, habrá que contrarrestarlo con energías nuestras”, ha remarcado un Jim que recuerda que el Real Zaragoza “no puede estar reñido con la dificultad”.

Toca ganar en La Romareda, con la vuelta de los aficionados al cien por cien de aforo. Toca regalarle la primera victoria a los seguidores. “Va a ser un partido más normal. Las taquillas se abren para aficionados que no son socios ni abonados y eso un tema a aplaudir. Nosotros sabemos que tenemos una afición muy fogosa, muy del equipo, y en ese aspecto estamos muy contentos porque ya sabemos cómo fue el año pasado con la pandemia”, ha celebrado el entrenador de Torrevieja, antes de terminar razonando las variantes que introdujo la pasada jornada en el Anxo Carro de Lugo.

“Parece que fuera una revolución de jugadores, pero hay que tener en cuenta que fuimos con dos jugadores con molestias y no quisimos arriesgar con Pep Chavarría. Algunos pensarán que estoy tonto poniendo a Francés de lateral derecho y Gámez de izquierdo teniendo a Pep… pero yo intento no pegarme un tiro en el pie”, ha indicado. “Entiendo a los periodistas y aficionados, pero yo soy el que está trabajando con ellos y el que conoce su rendimiento. De hecho, Gámez a pierna cambiada puso dos balones de gol. Es cierto que su pierna natural es la derecha pero no estuvo mal en la izquierda, más aún teniendo en cuenta que se midió a Gerard Valentín”, ha finalizado.