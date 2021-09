Narváez: "No hay que alarmarse"

Juanjo Narváez, el goleador más acreditado del Real Zaragoza en el último año y dos meses de inanición anotadora, habló este miércoles en rueda de prensa. En plena crisis de goles, en una vorágine de errores ante los marcos contrarios de todos los rematadores blanquillos que está lastrando la clasificación en el arranque de la nueva liga 21-22, las palabras del colombiano son importantes, a tener en cuenta para el futuro inmediato, que pasa ya por el partido del sábado en La Romareda ante el Real Oviedo.

"De Lugo salimos cabreados. Sabíamos que era un campo bueno para lograr los 3 puntos y, aunque tuvimos bastantes ocasiones, otra vez no pudo ser. Las sensaciones del equipo son buenas, jugamos muy bien. Ahora hay que ganar como sea al Oviedo y seguir adelante", dijo Narváez para ubicar el estado de ánimo del vestuario. Nada nuevo respecto de las últimas cuatro o cinco semanas: todo el mundo está convencido de que se trata de una mala racha inicial y que, en cualquier momento, el equipo se va a ir hacia arriba como un cohete.

El sudamericano se sumó a la petición de paciencia a todo el entorno blanquillo. Nadie quiere oír alarmas de nerviosismo pese a este titubeante inicio de curso: "No hay que alarmarse. El fútbol es así, a veces se acierta y otras no. Los porteros rivales también tienen culpa de lo que nos pasa. Los goles van a llegar, estoy seguro. Trabajamos para ello, el trabajo no se negocia", argumentó Narváez.

Su torcido punto de mira

En lo personal, siendo el jugador de Segunda División que más remata a puerta y, sin embargo, con un solo gol en su haber (que en puridad fue del realista Arambarri en propia puerta), Narváez también quiso trasladar un talante de calma y máxima confianza.

"No soy persona de darle muchas vueltas a la cabeza. Me está costando marcar, es verdad. Los porteros están haciendo grandes paradas en mis disparos, y ellos también cuentan. Después de los partidos, analizo y pienso en lo que he hecho en el campo. Y es cierto que me está costando. Por eso, en esta semana, no hay nadie que tenga más ganas de marcar ante el Oviedo que yo", dijo con sinceridad.

El '7' zaragocista explicó cuál es su plan de vuelo a partir del próximo duelo ante el Oviedo. Y lo hizo con detalles interesantes: "Tenemos dos partidos seguidos en casa y, si los ganamos, nos pondremos muy bien en la clasificación, arriba. Estamos a 3 puntos de un montón de equipos que tienen 10, y a solo 4 puntos del que marca la posición de promoción de ascenso con 11. Tenemos que empezar a ganar ya este sábado, en La Romareda ya logramos el año pasado muchos puntos para lograr la salvación, este año ha de ser igual para estar arriba", dijo al respecto en una primera frase.

Y completó su tesis. "No nos puede pasar como el año pasado, que cuando la temporada empezó el objetivo era uno y luego cambió (ascenso por elusión del descenso a Segunda B). Nuestro objetivo es subir. Por eso yo sí hablo de 'finales'. Cada partido de la liga es una final para mí. Creo que hay que hablar de finales antes de cada jornada", expuso con contundencia.

La dolencia lumbar que persiste

Narváez no fue titular en Lugo, algo que sorprendió en un principio cuando se conoció la revolucionada alineación de Jim en el Anxo Carro. Tuvo que salir tras el descanso para tratar de lograr un triunfo que no llegó. Para el próximo día, el cafetero espera acercarse al cien por cien físicamente, algo que todavía no ha logrado a fecha de hoy. "Estoy un poco mejor. Pasé una semana un poco complicada tras el partido con la Real B. No podía casi agacharme por el dolor de espalda. Ahora sigo un poco dolorido aún, pero es un dolor que puedo aguantar y me permite entrenar. Estoy mejorando, voy bien, y espero llegar al sábado perfectamente", detalló.